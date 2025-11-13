Δηλώσεις για την ερασιτεχνική θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει, παραχώρησε η Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast» του star, όπου και μίλησε για την ερασιτεχνική, θεατρική παράσταση που συμμετείχε, ενώ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα σχόλια του κοινού, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια διασκέδασε τη συνθήκη, μπαίνοντας στη θέση των ηθοποιών.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ, σχολίασε πως η παράσταση υπήρξε μια διασκεδαστική συνθήκη, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα απρόοπτα: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά μιλάω. Πέρασα φανταστικά στη θεατρική παράσταση που έκανα, δεν περίμενα ότι θα το διασκέδαζα τόσο».

Να σημειωθεί πως η Σία Κοσιώνη, συμμετείχε στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλοι» στο Κολλέγιο Αθηνών.

Όσα ανέφερε η Σία Κοσιώνη

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, η δημοσιογράφος, σημείωσε πως η εν λόγω συνθήκη την ευχαρίστησε συναισθηματικά, χωρίς να την καταβάλει το άγχος, ενώ σχολίασε πως ο κόσμος φαίνεται να είχε χαμηλές προσδοκίες για την απόδοσή της στο σανίδι: «Ήταν μια υπέροχη περιπέτεια, ανεπανάληπτη, με γέμισε συναισθηματικά, με έβγαλε από τον κόσμο μου και με έβαλε σε έναν άλλο, εκτονωτικό να το πω έτσι, και είμαι ευγνώμων πραγματικά στον Γιώργο τον Λεμπέση για ακόμη μια φορά με έμπλεξε».

«Έγιναν πάρα πολλά αναπάντεχα και σαρδάμ, από αυτά όμως που καταλαβαίνουμε εμείς και δεν καταλαβαίνει κανείς άλλος», πρόσθεσε αναφερόμενη στην παράσταση, και συνέχισε:

«Λίγο ξέχασα εγώ μια φράση, λίγο κάποιος άλλος. Λίγο μετά που ξεθαρρεύαμε λέγαμε ο κάθε ένας τα δικά μας, αυτοσχεδιάζαμε και γελούσαμε, αλλά εντάξει. Δεν είχα άγχος γιατί όλο αυτό ερασιτεχνικό έχει μια πολύ παρεΐστικη διάθεση, οπότε με το που βγαίνεις και σε βλέπουν οι δικοί σου άνθρωποι φωνάζουν, πανηγυρίζουν, είναι πολύ ευχάριστο, είναι σαν γιορτή. Άκουσα καλά πράγματα, αλλά προφανώς ο κόσμος είχε πάρα πολύ χαμηλές προσδοκίες από εμένα, οπότε αφού δεν με είδε στην σκηνή να λιποθυμάω θα είπαν πολύ καλή ήταν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7em7wwdd2h?integrationId=40599y14juihe6ly}