Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και της σχέση της με τους γονείς της.

Στην εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε καλεσμένη η Σοφία Παυλίδου η οποία και παραχώρησε μια διαφορετική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Οι δύο γυναίκες, κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, μίλησαν για τα παιδικά χρόνια της ηθοποιού τους γονείς της, αλλά και την δικαστική διαμάχη που είχε με τον συνάδελφό της, Μάνο Παπαγιάννη.

Όσα αποκάλυψε η Σοφία Παυλίδου

Αρχικά λοιπόν, η γνωστή ηθοποιός, εστίασε στην παιδική της ηλικία και στους γονείς, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε το τρίτο παιδί στην οικογένειά της, γεγονός που την έκανε να μεγαλώσει με έναν διαφορετικό τρόπο: «Το περιβάλλον που μεγάλωσα δεν ήταν σκληρό, ούτε υπήρχε αυστηρότητα. Ίσα-ίσα εγώ μεγάλωσα στον αυτόματο. Επειδή έχω δυο μεγάλα αδέλφια, και η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί αλλά κάπως το έκανε, δε με πρόσεχε κανένας. Μόνη μου ήμουν σε ό,τι έκανα. Το ένιωθα αυτό. Συνέβαινε αυτό. Οπότε αισθάνθηκα την ανάγκη να φύγω μόνη μου».

Μιλώντας σε δεύτερο χρόνο για τη μοναξιά που βίωσε μεγαλώνοντας, ανέφερε πως με τους γονείς της, διατηρούσε αρκετά τυπικές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου: «Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία της ζωής μου ήμουν αρκετά μόνη μου. Δε ζήτησα ποτέ τη βοήθεια των γονιών μου. Δεν τους ενημέρωνα ποτέ για τίποτα, μόνο για τα βασικά, παντρεύομαι, γεννάω… Δεν είχα την αγκαλιά και την προσοχή και καθένας από τους γονείς μου δε μου την έδωσε για τους δικούς του λόγους».

«Είχαν κι αυτοί τα δικά τους θέματα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων και εξήγησε πως τους έχει συγχωρέσει με τα χρόνια: «Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό. Τώρα το συζητάω όμορφα και ωραία. Υπήρχε μια μοναξιά. Παρ’ όλα αυτά είχα και μια απίστευτη αισιοδοξία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7e2dmq7r6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έτσι ήταν και οι γονείς μου, αυτό το κρατάω από αυτούς. Η μεταξύ τους αγάπη είναι κάτι ακόμα που έχω κρατήσει από αυτούς. Όταν ξαναήρθα εγώ κοντά τους και άρχισα να μιλάω, οι γονείς μου ήταν και σε μια ηλικία που δεν είχε νόημα να το συζητήσω. Γιατί να πληγώσεις και τι να καταλάβουν; Έκανα μια κουβέντα αλλά έβλεπα και ένα τοίχος. Δεν υπήρχε κατανόηση», κατέληξε, κλείνοντας τη συζήτηση για την παιδική της ηλικία

Σε άλλο σημείο, της συνέντευξης, η Σοφία Παυλίδου, μίλησε εν τάχη για την δικαστική διαμάχη που είχε με τον Μάνο Παπαγιάννη: «Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει στο νου της η άλλη πλευρά. Αισθάνομαι και είμαι δικαιωμένη και για εμένα πλέον ανήκει κάπως στο μακρινό παρελθόν και δεν θα ήθελα να ερωτηθώ ξανά γι’ αυτή την υπόθεση, γιατί το θεωρώ και λίγο άδικο για τις πολλές και ωραίες συνεργασίες στο θέατρο…», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, έκλεισε την συζήτηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7eonvlvm01?integrationId=40599y14juihe6ly}