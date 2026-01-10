Επανέλαβε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για «πολύ σκοτεινή περίοδο την οποία διανύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο» καθώς, όπως είπε, φαίνεται ότι επιστρέφουμε σε λογικές αποικιοκρατικές που παραπέμπουν σε παλιότερες σκοτεινές περιόδους της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η απαγωγή του προέδρου ενός ανεξάρτητου κράτους, ξαναβάζει στο τραπέζι ζητήματα «που τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε αυτονόητα: της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής κυριαρχίας, του σεβασμού των συνόρων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου», εκτιμώντας ότι ο πρωθυπουργός συνδέει το προσωπικό του πολιτικό μέλλον με τη διακυβέρνηση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθεί να δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «τη δουλειά της Αlt Right στην Ελλάδα θα την κάνει η Νέα Δημοκρατία».

Αναφερόμενος στην στάση της Ευρώπης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παρακολούθημα του Τραμπ, δικαιολογώντας επί της ουσίας την πλήρη καταπάτηση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά ότι «μέσα σε αυτήν την αμήχανη, δειλή, υποκριτική Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου χειρότερη όλων».

Ο κ. Χαρίτσης έκανε λόγο για δήλωση «ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό, για την ιστορία αυτού του λαού», αλλά και «επικίνδυνη για μία χώρα που έχει επενδύσει διπλωματικά εδώ και δεκαετίες στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου». «Όταν μιλάς για το Αιγαίο, για τις παραβιάσεις από την Τουρκία, όταν μιλάς για την Κύπρο, και για τον Αττίλα του 74 δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», συνέχισε.

{https://www.facebook.com/acharitsis/videos/2399373447189177}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερμηνεύοντας τη στάση Μητσοτάκη, ο κ. Χαρίτσης εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός συνδέει το προσωπικό του πολιτικό μέλλον με τη διακυβέρνηση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθεί να δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο ότι τη δουλειά της Αlt Right στην Ελλάδα θα την κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε δε, σε πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ και «σε μια κυβέρνηση που έχει υπουργούς που λένε αυτά ακριβώς που λένε και οι τραμπικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Θεωρώ ότι ο βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση, όχι απλή αναντιστοιχία, σε αντίθεση με τα συμφέροντα της χώρας μας και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αυτός ο δρόμος τον οποίο έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε.

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε για στροφή 180 μοιρών του Κ. Μητσοτάκη που ως νέος πρωθυπουργός της χώρας μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πράσινη μετάβαση και τώρα παρουσιάζει ως μεγάλη ιδέα τις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών για νέες εξορύξεις, που «είναι το περίφημο drill baby drill του Ντόναλντ Τραμπ».

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε επίσης για «μια κυβέρνηση που κατά τα πρότυπα Τραμπ, στη δική μας κλίμακα βεβαίως επιλέγει και προσπαθεί να λειτουργήσει με όρους καθεστώτος» και αναφέρθηκε σε μια σειρά από εσωτερικά μέτωπα: από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγρότες και εν γένει κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται μέχρι τον τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στο επικείμενο προγραμματικό συνέδριο της Ν. Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε κρίσιμο το να απαντηθούν δύο πολύ βασικά ζητήματα που θέτει η ίδια η κοινωνία και «κυρίως εκείνα τα στρώματα που μας ενδιαφέρουν, τα λαϊκά στρώματα και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται στην αριστερά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο Το ένα είναι το ζήτημα της ενότητας. Και το δεύτερο ζήτημα είναι να πέσει η κυβέρνηση της Δεξιάς και να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο».

«Έχουμε μπροστά μας ένα προγραμματικό συνέδριο, το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει το προγραμματικό οπλοστάσιο, που χρειαζόμαστε να έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι απέναντι σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή ασφυκτιά», συνέχισε.

Σχετικά με τις συνεργασίες ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το Λαϊκό Μέτωπο, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνάμεις, από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι και τη σοσιαλδημοκρατία και τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, που αντιλαμβάνονται ότι στις σημερινές συνθήκες πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και μια συνεργασία όλων εκείνων οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι και ότι στην κοινωνία πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προοπτική.

«Με αυτή την έννοια μπορούμε να συζητήσουμε με όλους και όλες που μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση με προγραμματικούς όρους. Εγώ δεν περιμένω ότι θα συμφωνήσουμε 100% με όλους, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Με αυτούς που συμφωνείς 100% κάνεις κόμμα. Δεν κάνεις μέτωπο», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι η Νέα Αριστερά κάνει τις προγραμματικές της επεξεργασίες, παρεμβαίνει πολιτικά και κοινωνικά σε όλα τα μέτωπα και βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να είναι κοινωνικά χρήσιμη επισημαίνοντας ότι «κοινωνικά χρήσιμος είσαι όταν παλεύεις να αλλάξεις τους συσχετισμούς. Και για να αλλάξεις τους συσχετισμούς χρειάζεται να μπεις και σε μια λογική συνεννόησης και συνεργασίας και με άλλες πολιτικές δυνάμεις» αναφερόμενος στον βασικό στόχο που είναι η αποτροπή της εδραίωσης του καθεστώτος Μητσοτάκη στη χώρα.

«Το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει και στη Βουλή. Δεν πρέπει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Δεξιάς να έχουν τρίτη ευκαιρία», τόνισε.