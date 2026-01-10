Σε νέα του συνέντευξη αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος βουλευτής.

Δύο χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, ο Χάρης Δούκας μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, το τι έχει καταφέρει, τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για τη νέα χρονιά, για το αν συνεχίζεται η κόντρα με τον Κώστα Μπακογιάννη και το τι απαντάει στο «part time» δήμαρχος.

Βάσει των αιτημάτων του κόσμου, η ιεράρχηση των προβλημάτων έχει αλλάξει: «Η καθαριότητα έχει περάσει στην τρίτη θέση, ενώ πρώτο τώρα είναι το κυκλοφοριακό και μετά τα τραπεζοκαθίσματα» δηλώνει στο mononews.gr.

«Δεν είναι ανεκτό να είναι prive δρόμος… μισό χλμ έχει κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ… Είναι κυβερνητικό έργο, κάθε εβδομάδα ρωτάω πότε θα ολοκληρωθεί το έργο και μου λένε στο τέλος του μήνα. Τέλος Ιανουαρίου;» προσθέτει για τη Βασιλίσσης Όλγας.

Για την τοποθέτηση αναδυόμενων κάδων που ξεκίνησε ο Κώστας Μπακογιάννης, λέει πως «ό,τι καλό έχει γίνει αξιολογείται και το συνεχίζουμε».

Για την καθαριότητα έχει εγκαινιάσει το «ραντεβού με τα απορριμματοφόρα», καλώντας επαγγελματίες να μην παρατάνε τα σκουπίδια τους, αλλά να τα βγάζουν σε συγκεκριμένες ώρες. «Δεν με χαροποιεί, αλλά έχουν πέσει πρόστιμα 700.000 ευρώ σε όποιους δεν συνεργάζονται», σημειώνει.

Επίσης, μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος βουλευτής.

Το 2024 ήταν η χρονιά του: ανέλαβε καθήκοντα στον Δήμο και παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, τη Γεωργία Πολυτάνου, μ’ έναν ανοικτό παραδοσιακό γάμο στη Θήβα. Μιλάει για τη σχέση τους, τον ελεύθερο χρόνο που δεν έχει, τα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια και πώς από την ακαδημαϊκή καριέρα μπήκε στην πολιτική, όταν τον ξεχώρισε η Φώφη Γεννηματά.

Μασκότ στο Δημαρχείο και μαζί σε κάθε του βήμα ο αξιαγάπητος Πέρι, ένα poodle που είναι και το ξυπνητήρι του για την πρωινή βόλτα.

Μιλά για τον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας σε ελέγχους για τραπεζοκαθίσματα, τις σφραγίσεις καταστημάτων και το ξήλωμα πινακίδων για παράνομη στάθμευση. «Έχω βάλει στόχο να περπατάω καθημερινά 2 ώρες στο κέντρο για να βλέπω, να ελέγχω και να ακούω παράπονα», λέει ο δήμαρχος.