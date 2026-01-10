Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Πάρη.

Γενέθλια είχε χθες Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ο μικρός Πάρης και η Ιωάννα Τούνη- αν και δυστυχώς τα πέρασε μακριά του- θέλησε σήμερα Σάββατο να κάνει μια άκρως τρυφερή ανάρτηση για τον γιο της στα social media.

Η γνωστή Influencer τόνισε πόσο δύσκολο είναι να είναι μακριά από το παιδάκι της, ενώ όπως αποκάλυψε πηγαίνει στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει από τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου ΥΠΕΡΤΑΤΗ. Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου! Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή την στιγμή βρίσκομαι στο ταξί -καθοδόν για το αεροδρόμιο- και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου! Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η Μαμά» γράφει συγκινημένη η Ιωάννα Τούνη.

{https://www.instagram.com/p/DTU95vKiFwC/}

Χθες ανήμερα των γενεθλίων του μικρού Πάρη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διοργάνωσε ένα πάρτι υπερπαραγωγή σε κτήμα της Αθήνας με θέμα το παιδικό Paw Patrol. Η Ιωάννα Τούνη δεν έδωσε το παρών, ενώ ο πρώην σύντροφός της έφερε τον γιο τους σήμερα το πρωί Σαββάτου 10 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Εγώ έχω ντυθεί για προπόνηση, το υποσχέθηκα και θα το τηρήσω, θα πηγαίνω προπονήσεις όσο μπορώ. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για μένα γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι emotional (συναισθηματική) πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», είπε βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της.