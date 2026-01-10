Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών για συντονισμό πριν τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες στην πανελλαδική του σύσκεψη στη Νίκαια αποφάσισαν για τους αντιπροσώπους τους, ενώ συζήτησαν για την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως δήλωσε ο αγρότης Αντώνης Λιανός: «Λύσεις που επιζητούμε για χρόνια, προβλήματα που θα αποτελέσουν και το κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά να υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο αγρότης Παναγιώτης Καλογιάννης είπε ότι: «Μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε ακόμη αυτά που δεν ακούστηκαν για τους φίλους μας κτηνοτρόφους, ούτε για τους υπόλοιπους, τομείς του πρωτογενούς τομέα, άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση».

Εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποιήθηκαν για την ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur αλλάζει τα δεδομένα, με τους αγρότες να προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, θέτοντας αυτό ως πρώτο θέμα στη λίστα των αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως: «Κατεβαίνουμε στην Αθήνα την Τρίτη, δεν περιμένουμε πολλά περισσότερα, αλλά θα πάμε να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας, για τη ζωή μας, για την επιβίωσή μας την ίδια».

Από το συντονιστικό της Εύβοιας, ο Μπάμπης Τσιβίκας τόνισε ότι: «Δείξαμε την ενότητά μας και μπορούμε να συνεχίσουμε και ακόμα πιο δυνατά. Αυτό είναι το μήνυμα που αφήνουμε. Ελπίζουμε ότι ο πρωθυπουργός σαν ανώτερη ηγεσία της χώρας ότι θα μπορέσει να λύσει ζητήματα, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας».

Ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Έχουμε επιλέξει λοιπόν τον δρόμο του διαλόγου. Δεν έχουμε επιλέξει τη σύγκρουση γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από το διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα».

Η κυβέρνηση βάζει αυστηρό πλαίσιο με απαράβατους όρους την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων και τον τερματισμό των κινητοποιήσεων.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, είπε πως: «Η κυβέρνηση έκανε κάποια πράγματα και έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε. Μπορεί να μην ικανοποιούν πλήρως τα αιτήματα που υπήρχαν από την πλευρά των αγροτών, αλλά νομίζω έγιναν βήματα».

Σε ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες ανοίγουν δρόμους και παρακαμπτήριο σε πολλά μπλόκα της χώρας.

Μετά τις 10 το πρωί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου της Βοιωτίας αποφάσισαν να αφήσουν ανοικτές τις παρακαμπτηρίους, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό για το επόμενο 48ωρο.

«Αποφασίσαμε να αφήσουμε ανοιχτές παρακαμπτήριος, όπως ήταν και πριν λίγες ημέρες, να ελευθερωθεί λίγο η κίνηση και να αποφασίσουμε πάλι να δούμε πως θα κινηθούμε», ανέφερε ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Ησίοδος, Βέργος Βέργου.