Οι boomers είναι όσοι γεννήθηκαν περίπου από το 1946 έως το 1964.

Η σχέση ανάμεσα στους boomers και τα παιδιά τους συχνά χαρακτηρίζεται από εντάσεις και παρεξηγήσεις, οι οποίες οδηγούν στο να εκνευρίζονται και οι δύο πλευρές.

Οι boomers, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν περίπου από το 1946 έως το 1964, μεγάλωσαν σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα από αυτήν των παιδιών τους. Αυτή η διαφορά εμπειριών αποτελεί βασική αιτία σύγκρουσης.

Ένας από τους κυριότερους λόγους εκνευρισμού είναι η διαφορετική αντίληψη για την εργασία. Πολλοί boomers πιστεύουν ότι η σκληρή δουλειά και η υπομονή αρκούν για να εξασφαλίσουν μια σταθερή ζωή, όπως συνέβαινε συχνά στη δική τους εποχή. Τα παιδιά τους, όμως, ζουν σε μια πραγματικότητα με χαμηλούς μισθούς, επισφαλείς θέσεις εργασίας και αυξημένο κόστος ζωής. Όταν οι boomers υποβαθμίζουν αυτές τις δυσκολίες με φράσεις όπως «εμείς τα καταφέραμε», δημιουργείται απογοήτευση και θυμός.

Επιπλέον, οι boomers συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές. Θέματα όπως η ψυχική υγεία, η ισότητα φύλων ή η διαφορετικότητα αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό ή ειρωνεία, κάτι που κάνει τα παιδιά τους να αισθάνονται ότι δεν γίνονται σεβαστά. Η τάση να συγκρίνουν συνεχώς το παρόν με το παρελθόν ενισχύει αυτό το χάσμα.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η στάση απέναντι στην τεχνολογία. Οι boomers συχνά κατηγορούν τις νεότερες γενιές ότι είναι «κολλημένες στα κινητά» ή ότι ζουν μέσα από τις οθόνες. Τα παιδιά τους, από την άλλη, θεωρούν την τεχνολογία εργαλείο δουλειάς, επικοινωνίας και έκφρασης. Αυτή η διαφορετική οπτική οδηγεί σε αμοιβαία ενόχληση.

Επίσης, ο εκνευρισμός προκύπτει και από την ανάγκη των boomers να δίνουν συμβουλές χωρίς να τους ζητηθούν. Αν και συχνά προέρχονται από καλή πρόθεση, πολλές φορές εκλαμβάνονται ως κριτική ή έλλειψη εμπιστοσύνης. Παρά τις διαφορές, η κατανόηση και ο διάλογος μπορούν να γεφυρώσουν το γενεαλογικό χάσμα και να βελτιώσουν τη σχέση γονέων και παιδιών.

Και αυτές οι διαφορές δεν μένουν μόνο στην ιδεολογία και την αντίληψη αλλά μεταφέρονται και στους χώρους του σπιτιού όπως την... κουζίνα όπου κρατάνε αντικείμενα τα οποία τα παιδιά τους θέλουν να ξεφορτωθούν με την πρώτη ευκαιρία μόλις μπορέσουν. Μάλιστα, υπάρχουν 8 αντικείμενα που θα φύγουν πρώτα:

Το κουτί του καφέ γεμάτο με βίδες και άδειες μπαταρίες.

Το συρτάρι με τις συσκευασίες σάλτσας από μαγαζιά.

Το αταίριαστο πλαστικό ντουλάπι με κανένα ασορτί χερούλι.

Το φανταχτερό σετ πιάτων που χρησιμοποιείται μόνο δύο φορές το χρόνο.

Οι μεγάλες συσκευές από τα παλιά «καλούδια υγείας» που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.

Η θήκη με τα μπαχαρικά.

Οι λεκιασμένες κάρτες συνταγών και τα βιβλία μαγειρικής.

Το... θρυλικό συρτάρι με τα άχρηστα αντικείμενα.

