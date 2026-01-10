Νέα ανάρτηση από τη Μαρία Καρυστιανού. Κάνει λόγο για «Σύνταγμα σε Κατάσταση Πολιορκίας!».

Επίθεση κατά πάντων και ειδικότερα κατά του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, με αφορμή την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις, εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανέρχεται η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «Σύνταγμα σε κατάσταση πολιορκίας» και καταγγέλλοντας μια γενικευμένη θεσμική εκτροπή που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του πολίτη.

Στην ανάρτησή της, συνδέει τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα με τη συμφωνία EΕ–Mercosur, την οποία χαρακτηρίζει «κατάπτυστη» και για την οποία επιρρίπτει ευθέως ευθύνες στον πρωθυπουργό.

Όπως σημειώνει, η συμφωνία δίνει «το τελειωτικό χτύπημα» στον αγροτικό κόσμο, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη διατροφική ασφάλεια, με αντάλλαγμα –όπως σχολιάζει σκωπτικά– εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων «λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη».

Παράλληλα, στρέφεται κατά του νομοσχεδίου Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι αλλοιώνει τον συνταγματικό πυρήνα της εθνικής άμυνας και συνιστά «επικίνδυνο σκάνδαλο» που λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας και της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/pfbid0bewmvrMKNgVaSRF7vMjQoRqfqLGxv784XHuJMXR7ijbdNiqaHodmdnHsx4cQYEkLl}

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνει για την στάση του πολιτικού συστήματος συνολικά, καταγγέλλοντας πρωτοφανή σύμπλευση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όχι –όπως λέει– για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς. Κάνει λόγο για «καλοστημένο θέατρο» και εναλλαγή προσώπων στην εξουσία με μοναδικό στόχο τη διατήρηση της διαπλοκής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνει ευθεία πρόκληση προς το πολιτικό σύστημα: να προχωρήσει άμεσα σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπενθυμίζει μάλιστα παλαιότερες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 και θέτει το ερώτημα αν αυτές ήταν ειλικρινείς.

Στο τέλος της ανάρτησης, διατυπώνει τρία συγκεκριμένα αιτήματα: κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με τερματισμό του κυβερνητικού ελέγχου στην ηγεσία της.

Επικαλείται, τέλος, τις πάνω από 1,3 εκατ. υπογραφές που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, τονίζοντας πως «η ανοχή τελείωσε» και πως «η ώρα για πράξεις έχει φτάσει».