Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επαίρεται για τους δασμούς του κατά πάντων αλλά η συμφωνία της Mercosur δείχνει επιτέλους ότι η Ευρώπη δεν έχει έλλειψη ισχύος όταν είναι να συνεργαστεί εποικοδομητικά με ομοϊδεάτες εταίρους.

Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ στην Ευρώπη, η Mercosur, επικυρώθηκε την Παρασκευή μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Χρειάστηκαν αίμα, ιδρώτας, δάκρυα και βασανιστικές συζητήσεις για να επιτευχθεί, αλλά οι χώρες της ΕΕ τελικά υποστήριξαν τη συμφωνία με το μπλοκ της Mercosur ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, που καλύπτει πάνω από 700 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, αναφέρει το Politico.

Η συμφωνία, η οποία αναμένει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα καταργήσει περισσότερο από το 90% των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ. «Οι Ευρωπαίοι αγοραστές θα μπορούν να γευματίζουν με βοδινό κρέας από τις αργεντίνικες φάρμες. Οι Βραζιλιάνοι οδηγοί θα δουν μειώσεις στους δασμούς τωνγερμανικών αυτοκινήτων» γράφει το Politico ως παραδείγματα.

Όσο για τον οικονομικό αντίκτυπο της συμφωνίας, αυτό ωχριά σε σύγκριση με τις επικές μάχες που δόθηκαν : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα προσθέσει 77,6 δισεκατομμύρια ευρώστην οικονομία της ΕΕ έως το 2040. Αλλά όπως σε κάθε συμφωνία, υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Ωστόσο όπως έγραφε νωρίτερα το Dnews η υπογραφή της συμφωνίας, αν και συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις σε αρκετά κράτη, θα έχει σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς και του πρωτογενούς τομέα «μεικτές» επιπτώσεις στην ελληνική αγροτική παραγωγή.

Νικητές

Τζόρτζια Μελόνι

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας τα κατάφερε. «Είδε προς τα πού φυσούσαν οι πολιτικοί άνεμοι και απέσπασε επιδέξια παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής για τους Ιταλούς αγρότες» σχολιάζει το Politico, αφού όμως απείλησε να υποστηρίξει την αντίθεση της Γαλλία στη συμφωνία.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή της, η Ιταλία κατάφερε να εξασφαλίσει διασφαλίσεις για την αγορά αγροτικών προϊόντων και δεσμεύσεις για νέα χρηματοδότηση της γεωργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νίκες που η κυβέρνηση μπορεί να διατυμπανίσει στους ψηφοφόρους της. Η κίνηση αυτή σημαίνει επίσης ότι η Μελόνι επέλεξε για άλλη μια φορά την νικήτρια πλευρά, εμφανίστηκε ως παίκτρια της ομάδας παρά την καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Η Das Auto (Mercedes - Smart) δεν είχε πολλούς λόγους να πανηγυρίζει τελευταία, αλλά η Mercosur της δίνει λόγο να γιορτάζει. Ο διάσημος τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία θα έχει πλέον ευκολότερη πρόσβαση στους καταναλωτές της Λατινικής Αμερικής. Χαμηλότεροι δασμοί σημαίνουν περισσότερες πωλήσεις και κέρδη για εταιρείες όπως η Volkswagen και η BMW.

Υπάρχουν όμως και μερικές παγίδες. Οι δασμοί, που τώρα ανέρχονται στο 35%, δεν θα μειωθούν μονομιάς. Κατόπιν αιτήματος της Βραζιλίας, η οποία διαθέτει τη δική της αυτοκινητοβιομηχανία, η άρση των εμπορικών φραγμών θα γίνει σταδιακά. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα τύχουν καλύτερης μεταχείρισης, ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Mercosur είναι ένας γλυκόπικρος θρίαμβος για την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από τότε που έδωσε τα χέρια με τους ηγέτες της Mercosur για τη συμφωνία πριν από πάνω από έναν χρόνο, η ομάδα της έχει κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σκεπτικιστών και να οικοδομήσει την πολύ σημαντική ειδική πλειοψηφία, που τελικά πέτυχε την Παρασκευή. Την επόμενη εβδομαδα αναμένεται ένας γύρος νίκης, όταν η φον ντερ Λάιεν ταξιδέψει στην Παραγουάη για να υπογράψει τη συμφωνία.

Στη διεθνή σκηνή, βοηθά επίσης στην ενίσχυση της θέσης των Βρυξελλών, σε μια εποχή που το ευρωπαϊκό μπλοκ μοιάζει με έναν «δεινόσαυρο», που συνεχώς ξεπερνιέται από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Μια μεγάλης κλίμακας εμπορική συμφωνία δείχνει ότι η διεθνής τάξη, που βασίζεται σε κανόνες και τόσο πολύτιμα η ΕΕ είναι ακόμα ζωντανή, ακόμη και όταν στον αντίποδα, οι ΗΠΑ, συλλαμβάνουν μέσα στη νύχτα τον Μαδούρο.

Αλλά η συμφωνία έγινε με πολύ υψηλό κόστος, συνεχίζει το Politico. Η φον ντερ Λάιεν αναγκάστηκε να υποσχεθεί στους αγρότες της ΕΕ επιδοτήσεις ύψους 45 δισ. ευρώ για να τους κερδίσει, υποχωρώντας από τις προσπάθειες περιορισμού της γεωργικής στήριξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ και επενδύοντας περισσότερο στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Οι αγρότες της Ευρώπης

Πολλοί θα θεωρούσαν ότι η Mercosur είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για τους αγρότες της Ευρώπης. Σίγουρα αμέτρητοι τόνοι προϊόντων της Νότιας Αμερικής που πωλούνται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές πρόκειται να διώξουν τον σκληρά εργαζόμενο Γάλλο ή Πολωνό γεωργό από τη γη του. Αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη. Η συμφωνία συνοδεύεται από αυστηρές ποσοστώσεις για κατηγορίες που κυμαίνονται από το βοδινό κρέας έως τα πουλερικά.

Επί της ουσίας, οι λατινοαμερικανοί αγρότες θα περιορίσουν την εξαγωγή σε συγκεκριμένα είδη ανά Ευρωπαίο άτομο ετησίως. Εν τω μεταξύ, η συμφωνία αναγνωρίζει ειδικές προστασίες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ειδικών προϊόντων όπως η ιταλική παρμεζάνα ή το γαλλικό κρασί, οι οποίοι πρόκειται να επωφεληθούν από την διευρυμένη αγορά.

Έπειτα, υπάρχουν και τα 45 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις που πηγαίνουν στις τσέπες των αγροτών, και είναι δύσκολο να μην συμπεράνει κανείς ότι. παρά όλες τις διαμαρτυρίες και τις μάχες ακόμα και στο κέντρο των Βρυξελλών, η συμφωνία τελικά δεν είναι τόσο κακή.

Ηττημένοι

Εμανουέλ Μακρόν

Δεν υπήρξε κανείς πιο σταθερός στην αντίθεσή του στην εμπορική συμφωνία από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, υπό τεράστιες εσωτερικές πολιτικές πιέσεις, έχει αντιταχθεί σταθερά στη Mercosur. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι η Γαλλία συντάχθηκε με την Πολωνία, την Αυστρία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία για να ψηφίσουν ανεπιτυχώς ωστόσο, κατά της Mercosur.

«Ο πρώην τραπεζίτης μπορεί να είναι στην καρδιά του καπιταλιστής του ελεύθερου εμπορίου, αλλά γνωρίζει καλά ότι, στο εσωτερικό, η συμφωνία θεωρείται ως μαχαίρι στην πλάτη των πολύπαθων Γάλλων καλλιεργητών» αναφέρει το Politico. Ο Μακρόν έχει σημειώσει πολύ λίγες νίκες πρόσφατα. Η ανατροπή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ή τουλάχιστον η περαιτέρω καθυστέρησή της, θα ήταν απόδειξη ότι ο αποτυχημένος Γάλλος πρόεδρος είχε ακόμα κάποια επιρροή στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Ο ίδιος έκανε μια γενναία προσπάθεια να συσπειρώσει τα στρατεύματα για μια αντεπίθεση της τελευταίας στιγμής, και σε κάποιο σημείο φαινόταν ότι είχε μια καλή ευκαιρία να καταφέρει κάτι, ειδικά όταν κέρδισε τη Μελόνι, αλλά όλα τελικά κατέληξαν στο απόλυτο μηδέν, για εκείνον. Μετά από αυτή την τελευταία ήττα, αναμένονται περισσότερες επικρίσεις κατά του Γάλλου προέδρου από τα εγχώρια ΜΜΕ, καθώς ο Μακρόν συνεχίζει την αργή αλλά σταδιακή του πτώση.

Ντόναλντ Τραμπ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να συλλαμβάνει τον Μαδούρο, να κατάσχει τάνκερ με στόχο τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, να επαίρεται για τους δασμούς κατά πάντων αλλά η συμφωνία της Mercosur δείχνει επιτέλους ότι η Ευρώπη δεν έχει έλλειψη ισχύος όταν είναι να συνεργαστεί εποικοδομητικά - αν και καθυστερημένα - με ομοϊδεάτες εταίρους.

Οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να θεωρείται ως μια win-win πρόταση και για τις δύο πλευρές, και αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ και η τέχνη του περί γεωπολιτικής ανατροπής. Η συμφωνία επίσης ενισχύει τους αντιπάλους του, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Βραζιλίας και επικεφαλής της Mercosur, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος έδειξε εξαιρετική υπομονή καθώς περίμενε την ΕΕ.

Κίνα

Η Κίνα επέκτεινε τις εξαγωγές της προς τη Λατινική Αμερική, ιδίως τη Βραζιλία, κατά τις δεκαετίες που η ΕΕ διαπραγματευόταν την εμπορική συμφωνία της Mercosur. Η συμφωνία ΕΕ - Mercosur αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να ανακτήσει κάποιο μερίδιο αγοράς, ειδικά σε ανταγωνιστικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροπορία.

Η συμφωνία ενισχύει επίσης την ικανότητα της ΕΕ να παραμένει στην κορυφή όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις, έναν τομέα όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να υπερτερούν των Κινέζων ανταγωνιστών τους.

Πολιτικά, η Κίνα έχει καταφέρει κάπως να απομακρύνει χώρες όπως η Βραζιλία από τις δυτικές «συνοικίες» όπως για παράδειγμα μέσω της ομάδας BRICS, που αποτελείται από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες. Επειδή η συμφωνία δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά δημιουργεί και βαθύτερη πολιτική συνεργασία, ο Λούλα και οι ομόλογοί του της Mercosur συνδέονται όμως πλέον στενότερα με την Ευρώπη.

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου

Δυστυχώς, για το παγκόσμιο οικοσύστημα όμως, η Mercosur σημαίνει ένα πράγμα: κάψιμο.

Τα βοσκοτόπια που τρέφουν τα κοπάδια της Βραζιλίας ζουν εις βάρος του κάποτε εκτεταμένου, τώρα συρρικνούμενου τροπικού δάσους της χώρας. Με απλά λόγια, περισσότερο βοδινό κρέας για την Ευρώπη σημαίνει λιγότερα δέντρα για τον κόσμο. Όμως, αυτό που τουλάχιστον κρατάει μία ισσοροπία είναι ότι η εμπορική συμφωνία περιλαμβάνει υποχρεωτικές διασφαλίσεις κατά της παράνομης αποψίλωσης των δασών και δέσμευση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα για τους υπογράφοντες.

