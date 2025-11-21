Οι δηλώσεις της ηθοποιού στην κάμερα του Happy Day για την σύλληψή της.

Η Δήμητρα Ματσούκα έκανε τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και πινακίδες.

Οι πινακίδες της είχαν αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράνομης στάθμευσης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, καθώς πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις που αποδεικνύουν ότι έχει εξοφλήσει τις κλήσεις της.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη και, το ίδιο βράδυ, επέστρεψε και πάλι στο θέατρο όπου εργάζεται. Την εντόπισε εκεί η κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Οι δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η Ματσούκα τόνισε ότι πρόκειται για λάθος, χωρίς όμως διάσταση εγκλήματος:

«Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο, δεν προκάλεσα κάποια βλάβη».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια «για να αποσαφηνίσει την αλήθεια», τόσο προς το κοινό όσο και προς τους συνεργάτες της στο θέατρο:

«Ήταν μια αστοχία, μέχρι εκεί. Θα δώσω τα ντοκουμέντα ότι πλήρωσα την κλήση κλπ. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος».

Σχετικά με την προηγούμενη υπόθεση της αφαίρεσης πινακίδων, η Ματσούκα δήλωσε:

«Τα τελευταία χρόνια μένω στο Παγκράτι, όπου δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τους κατοίκους. Άφησα δύο φορές το αμάξι σε θέση κατοίκου άλλης περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες, καλά έκαναν».

Όμως δεν έκρυψε πως όλη η διαδικασία ήταν ψυχοφθόρα:

«Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες, το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί».

