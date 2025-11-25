Συνελήφθησαν, έπειτα από ενδελεχή έρευνα πέντε ημεδαποί, αφού παραβίαζαν την νομοθεσία περί οπλοκατοχής στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο πολεμικά όπλα, ενώ εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της έρευνας και άλλα διάφορα όπλα, όπως φυσίγγια, ξίφη και ξιφολόγχες.

Η εξιχνίαση του συμβάντος πραγματοποιήθηκε χθες, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου όσο και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι πέντε ημεδαποί, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 36 έως 52 ετών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε στο πλαίσιο της εξάλειψης της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί και κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 πολεμικά τυφέκια,

6 πιστόλια,

1 περίστροφο,

1 υποπολυβόλο,

4 κυνηγετικά όπλα,

171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 5 απομιμήσεις πιστολιών,

6 ξίφη και ξιφίδια, 2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων,

1 γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, 1 σκελετός περιστρόφου,

1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου,

3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων,

1 απομίμηση χειροβομβίδας και

39 κροτίδες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.