Στoν εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 15χρονος που συνελήφθη έπειτα από επίθεση εις βάρος συνομήλικου του, χθες το μεσημέρι, έξω από λύκειο,στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε το θύμα στην καταγγελία του, πρόκειται για δύο άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Όταν ξαφνικά τον πλησίασαν, ένας εξ αυτών του επιτέθηκε χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενη γυναίκα, η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο νεαρό και στην συνέχεια τον πήγε στο σχολείο.

Αφού κατέφθασε ο κηδεμόνας του, απευθύνθηκαν στην αστυνομία, όπου και κατήγγειλαν το συμβάν.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα άτομα, ενώ το δεύτερο ταυτοποιήθηκε και αφορά έναν 16χρονο νεαρό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση φαίνεται να έγινε για ένα κορίτσι.