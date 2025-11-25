Έπειτα από 23 μέρες σύγχησης που επικρατεί στα Βορίζια, η σχολική κοινότητα κατάφερε να πείσει τις δύο οικογένειες για την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μανόλης Μπελαδάκης, βρέθηκε στα Βορίζια προσπαθώντας να εξηγήσει την αναγκαιότητα επιστροφής των παιδιών στα σχολεία τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για το μέλλον της κοινωνίας.

Την ίδια ώρα αθλητικές δραστηριότητες διεξήχθησαν στο πλαίσιο ανάδειξης της αξίας του παιχνιδιού, της ομαδικότητας και του ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των δύο οικογενειών δεν είχαν επιστρέψει στα θρανία, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα συνεχίσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων αποκλειστικά μέσω τηλεκπαίδευσης έως το τέλος της χρονιάς.

Τι λέει καθηγητής Ψυχιατρικής

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, που συμμετέχει στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, το περιέγραψε ως μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση.

«Τα παιδιά είναι πραγματικά τραυματισμένα. Παρουσιάζουν αϋπνίες, εφιάλτες, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα που εντάσσονται στο μετατραυματικό σύνδρομο. Τα παιδιά παραμένουν αρκετά αγχωμένα αλλά και φοβισμένα με όσα έχουν γίνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι πρότινος μου έλεγαν ότι ήθελαν να σταματήσει το κακό. Από τότε που συνέλαβαν τον πατέρα τους, μου λένε ότι δεν αντέχουν το άδικο.

Να είναι ο πατέρας τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μαζεύουν δηλητήριο μέσα τους και έχουν ποτιστεί με μίσος», ανέφερει στις δηλώσεις του στο ΚΡΗΤΗ TV».