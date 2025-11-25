Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου εξέφρασε την ανησυχία της, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα προβλέπουν άλλους 200 τόνους νερού ανά στρέμμα στις περιοχές που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο καιρός αλλάζει ραγδαία από σήμερα, ενώ κλείδωσε η μέρα που έρχονται καταιγίδες στην Αθήνα. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται τις επόμενες ώρες, με μεγάλα ύψη βροχής να πλήξουν περιοχές που ήδη επηρεάστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τις προηγούμενες ημέρες. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου εξέφρασε την ανησυχία της, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα προβλέπουν άλλους 200 τόνους νερού ανά στρέμμα στις περιοχές που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, όπως η Κέρκυρα. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ενώ πολλά χωριά στα Τζουμέρκα είναι βυθισμένα στη λάσπη. Από το βράδυ της Τετάρτης αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε τοπικές καταιγίδες και στην Αττική.

Η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σημειώνονται από σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα και από αύριο σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχοπτώσεις εκτός από ισχυρές, αναμένονται να έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή.

Σήμερα Τρίτη αναμένονται βροχές στη δυτική και τη νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ωστόσο οι καταιγίδες είναι εντοπισμένες στο βόρειο Ιόνιο.

Την Τετάρτη οι καταιγίδες ουσιαστικά θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Αναμένοντας όμως έντονα φαινόμενα και στα βόρεια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη και τη Παρασκευή το σύστημα βαραίνει και επιδεινώνεται η κατάσταση με θυελλώδεις νοτιάδες στα 8 μποφόρ. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά και θα πληθύνουν και οι περιοχές με τα έντονα φαινόμενα. Ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι είναι η Δυτική Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τόσο στα δυτικά, όσο και στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από το βράδυ της Τετάρτης αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε τοπικές καταιγίδες και στην Αττική.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.