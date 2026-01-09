Αλλάζει ραγδαία ο καιρός με χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά.

Κατακόρυφη «βουτιά» της θερμοκρασίας, τσουχτερό κρύο και χιόνια φέρνει στη χώρα μας από την Κυριακή η ψυχρή εισβολή που θα κάνει την έλευσή της τα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην με κύρια χαρακτηριστικά του την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια στα ορεινά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας, ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR, από το Σάββατο, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και τη δυτική–κεντρική Πελοπόννησο, με θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Σε κλοιό παγετού η χώρα από την Κυριακή - Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα δυτικά, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα ορεινά και από το βράδυ στα χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, κυρίως στα βόρεια, με μέγιστες τιμές 6–8°C. Τη Δευτέρα, βροχές ή χιονόνερο θα εκδηλωθούν στα ανατολικά, με χιονοπτώσεις από τα 300 μέτρα και άνω. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5–8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να σημειώνει πτώση. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, συνοδευόμενες από ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ωστόσο, θα επικρατεί ισχυρός παγετός στα ηπειρωτικά, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Την Τετάρτη, αναμένεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 6 μποφόρ και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, δίνοντας μια ανάσα στο σκηνικό του χειμώνα.

Το διπλό θερμοκρασιακό πρόσωπο του καιρού: Μετά το κρύο έρχεται πάλι ζέστη

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κ. Κολυδά αύριο Σάββατο ανεβαίνει για λίγο η θερμοκρασία ενώ από την Κυριακή έχουμε την σταδιακή πτώση με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαθμιαία όμως Τρίτη προς Τετάρτη έχουμε νέα θερμή μεταφορά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR και απότομα- και πάλι επανερχόμαστε σε κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

H ανάρτηση Κολυδά για την εξέλιξη του καιρού: Πού θα ρίξει καταιγίδες και πού θα χιονίσει

H ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Σάββατο :Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική–κεντρική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ.Πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

✅Κυριακή :Βροχές στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια (μέγιστες 6–8°C).

✅Δευτέρα :Βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις από τα 300 μ. και πάνω Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 5–7 και τοπικά 8 μποφόρ. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας.

✅Τρίτη : Ξεροβόρι και κρύο. Τοπικές βροχές μόνο σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4–6 και στο νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Άνοδος θερμοκρασίας την ημέρα αλλά παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός σε κεντρικά και βόρεια.

✅Τετάρτη : Ηλιοφάνεια με ανέμους εως 6 μπ και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

{https://x.com/KolydasT/status/2009619595783508044}