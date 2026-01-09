Παραμένει θολή η εικόνα για το τι αναμένεται να φέρει η πολική αέρια μάζα στην Αττική από την Κυριακή.

Νέα ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή. Μάλιστα, οι πυκνές χιονοπτώσεις έχουν «κλειδώσει» για πολλές περιοχές. Ωστόσο, παραμένει θολή εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι στην Αττική.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σε χαμηλό υψόμετρο τα χιόνια

Αρκετά χιόνια αναμένεται να πέσουν στην Βοιωτία αλλά και σε περιοχές της ανατολική Μακεδονίας, της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μεταωρολόγος του OPEN, και σήμερα, εμφανίστηκε σίγουρος για χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Σημείωσε πως «θα έρθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μας δώσει στην αρχή βροχές ακόμη και καταιγίδες και έτσι θα οδηγηθούμε στη δεύτερη πολική φωτοβολίδα - αφορά το διάστημα από Κυριακή μέχρι και Τρίτη - με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο και τη θερμοκρασία να βυθίζεται στον νομό Αττικής, κοντά στους 4 βαθμούς Κελσίου, για να ανέβει όμως και πάλι από την Πέμπτη και στη συνέχεια της επόμενης εβδομάδας και να δούμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασιακό ασανσέρ τις επόμενες ημέρες ο καιρός με έντονα σκαμπανεβάσματα και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας καθώς θα πηγαίνουμε από το έντονο ψύχος και πάλι σε πιο ομαλές θερμοκρασιακές συνθήκες - ακόμη και πάνω για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα-.

Τα χιόνια θα φθάνουν σε χαμηλό υψόμετρο και πολύ πιθανόν τη Δευτέρα στα βόρεια του νομού Αττικής, να δούμε κάποιες χιονοπτώσεις και προς την περιοχή της Εύβοιας και προς το Αιγαίο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιάννης Καλλιάνος: «Η μετεωρολογία είναι επιστήμη και όχι αυτοπροβολή»

O Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε: «ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Μετεωρολογία δεν είναι καθρέφτης για να θαυμάζουμε τον εαυτό μας, ούτε χώρος αυτοθαυμασμού και προβολής του ειδώλου μας. Είναι επιστήμη.

Η Μετεωλογία δεν είναι σκηνή για να διψάμε για χειροκρότημα. Είναι πεδίο γνώσης που οφείλουμε να υπηρετούμε με σοβαρότητα μεθοδολογία και ευθύνη. Είναι επιστήμη που υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το προσωπικό μας εγώ. Είναι επιστήμη που οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια, με υπευθυνότητα και με σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Για να περάσει κάποιος από το «εγώ» στο «εμείς», από τη λογική της αυτοπροβολής δηλαδή στη λογική της κοινωνικής ευθύνης, χρειάζεται κάτι περισσότερο από δημόσια παρουσία. Χρειάζεται ανθρώπινη πληρότητα, κοινωνική σύνδεση και ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα. Όταν αυτά απουσιάζουν, ο καθρέφτης συχνά μοιάζει πιο ασφαλής από τον πραγματικό κόσμο και τότε το επιστημονικό βήμα γίνεται εργαλείο κάλυψης προσωπικών ανασφαλειών και ανεκπλήρωτων βιωμάτων από το παρελθόν.

Η Μετεωρολογία είναι επιστήμη. Όταν όμως εργαλειοποιείται για αυτοπροβολή μετατρέπεται σε καθρέφτη και χάνει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο καιρός δεν αφορά την εικόνα μας, αφορά την ασφάλεια όλων.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα.

Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, όμως η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο και αυτό καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Τα δεδομένα αυτά θα συγκλίνουν και θα αποσαφηνιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

– Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

– Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα. Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

– Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων.»

{https://www.facebook.com/ioannis.kallianos/posts/pfbid0d2LgMimGd4MDb5fCjgzky9bZFgdJpJDC3D6Cqp6WS9KPbqvLqFFsXqQALMwXHhBfl}

Όλγα Παπαβγούλη: Τι λέει για την Αττική

Τέλος, η μετεωρολόγος του Action24 Όλγα Παπαβγούλη τόνισε πως την Κυριακή θα έρθει ένα «πολικό εξπρές» και θα κάνει στάση στη χώρα. Η θερμοκρασία θα πέσει σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια ορεινά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους -16 βαθμούς Κεσλίου. Χιονοπτώσεις θα έχουμε την Δευτέρα σε νότια Χαλκιδική, στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Όσον αφορά την Αττική τόνισε πως η εικόνα δεν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο, τα φαινόμενα θα μοιάζουν με αυτά της Πρωτοχρονιάς όπου χιονοπτώσεις έπεσαν στα υπερβόρεια του νομού, όπως στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Χιόνια θα πέσουν στην Εύβοια και στα βόρεια της Κρήτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjsmkqwxhv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καντερές: Στην Αθήνα θα δούμε νιφάδες. πολύ δύσκολο να το στρώσει

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές αναφέρθηκε στην ψυχρή εισβολή της Κυριακής. Τόνισε πως αυτή, δεν θα δημιουργήσει συνθήκες αντίστοιχες με αυτές του 2017 ενώ, αναφερόμενος στην Αττική, πρόσθεσε πως θα χιονίσει στην Αττική αλλά «δύσκολα θα το στρώσει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Καντερέ:

«Το χειμωνιάτικο εξπρές της Δευτέρας

Σήμερα, από το απόγευμα θα επηρεάζεται η δυτική Ελλάδα με συννεφιές και βροχές ,από το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό το προερχόμενο από τη κεντρική Μεσόγειο, με τα φαινόμενα στη διάρκεια του Σαββάτου να επεκτείνονται ανατολικά και έως το μεσημέρι της Κυριακής να επηρεάζουν τα νησιά της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα είναι μικρότερα σχετικά με τη προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε ιδιαιτέρως την Ήπειρο, που δέχτηκε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, που επιπλέον έλιωσαν και μεγάλο όγκο χιονιού με συνέπεια πέραν των τοπικών πλημμυρών τα υπερ-πολλά νερά να χαθούν στο Ιόνιο Πέλαγος.

Από το βράδι της Κυριακής έρχεται η πρώτη για το 2026 ψυχρή εισβολή προερχόμενη από τη Βόρεια Ευρώπη και καθοδηγούμενη από ισχυρότατο αεροχείμαρρο με Β-ΒΔ κατεύθυνση να σαρώσει, σαν εξπρές, τη χώρα μας και να φύγει το πρωί της Τρίτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εισβολής θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις σημερινές τιμές και για παράδειγμα στην Αθήνα από τους 15 βαθμούς να υποχωρήσει 7 βαθμούς.

Επιπλέον θα επικρατήσουν βοριάδες, τώρα, εντάσεως 7-8 μποφόρ συνεχίζοντας όγδοο 24ωρο τα απαγορευτικά για τις ελληνικές θάλασσες ,ύστερα από το 7ήμερο με τους θυελλώδεις Δ-ΝΔ ανέμους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με τα χιόνια.

Αρχικά δεν θα είναι ο χιονιάς που είχαμε τέτοιες ημέρες το 2017 με τα πολλά χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή τη κακοκαιρία. Θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Νομίζω ότι η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια. Επιπλέον πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Χιόνια θα πέσουν και στα στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην ηπειρωτική χώρα στα ορεινά Θεσσαλιας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα όχι όμως πολλά.

Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες. πολύ δύσκολο να το στρώσει. Όλα θα εξαρτηθούν από τη ραδιοβόλιση του μετεωρολογικού σταθμού της ανώτερης ατμόσφαιρας της ΕΜΥ στο Ελληνικό ,που θα δείξει πως είναι η ατμόσφαιρα ,για να εξετάσουμε τις επικρατούσες συνθήκες στις κατάλληλες στάθμες και να συμπεράνουμε που το «πάει» ο καιρός.

Οπωσδήποτε η Δευτέρα έχει καιρικό ενδιαφέρον.»

{https://www.facebook.com/KanteresNikos/posts/pfbid043XRyEDn4qBaayc3Xa8fN3szACEAVxxVSV5U7xsgBBmb9gTgLcjHojCmmWD99YcDl}