Δύσκολες οι επόμενες ημέρες για τη χώρα μας καθώς κακοκαιρία αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μέρα με τη μέρα θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα ξεκινάνε τα φαινόμενα από τα δυτικά - οι βροχές και οι καταιγίδες-. Καθώς θα περνάνε οι μέρες θα επεκτείνονται σε μεγαλύτερες εκτάσεις της χώρας μας και ο καιρός αυτός θα μας συνοδεύσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και είναι γενικά ένας επικίνδυνος καιρός που μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα.

Έχουμε ήδη βροχοπτώστεις προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο. Σταδιακά οι βροχές και οι καταιγίδες θα γίνουν πιο ισχυρές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με μία τάση να επεκταθούν ανατολικότερα και νοτιότερα και να απασχολήσουν τις περισσότερες περιοχές, κυρίως όμως της δυτικής χώρας.

Σήμερα, ξεκινάει και πάλι άστατος καιρός στη δυτική Ελλάδα και τις απογευματινές και βραδινές ώρες τα φαινόμενα αυτά θα μετατοπιστούν λίγο πιο ανατολικά. Προς το βράδυ μπορεί να δούμε βροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές - δυτική Αιγαίο, ανατολικά, δυτικά τμήματα, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, δυτικές Κυκλάδες- παρ'όλα αυτά θα είναι πιο εξασθενημένες.

Οι άνεμοι ισχυροί και τοπικά ισχυροί θα πνέουν στα πελάγη έως 7 με 8 μποφόρ. Ο άνεμος αυτός γίνεται αρκετά επικίνδυνος για τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Οι νοτιάδες θα μας συντροφεύουν μέχρι περίπου και το Σάββατο, οπότε θα γίνει και στροφή των ανέμων σε δυτικούς για να αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία.

Στη δυτική Ελλάδα, περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους, και μεγάλες βροχοπτώσεις αλλά και διαφορά πίεσης.

Οι ημέρες ξεκινούν με αρκετό κρύο 5-7 βαθμούς Κελσίου. Κάνει αρκετό κρύο και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις θα ανέβει και πάλι ο υδράργυρος έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Ο νοτιάς μεταφέρει πιο θερμές αέριες μάζες.

Τις επόμενες ημέρες, τα πρωινά θα αρχίσουν να γίνονται πιο ζεστά μιας και αυτός ο νοτιάς θα επηρεάσει και τις χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται νωρίς το πρωί.

Στην Αττική, περιμένουμε συννεφιές κοντά στο απόγευμα και αυξημένη πιθανότητα μέσα στη νύχτα να έχουμε περάσματα από μπόρες, πρόσκαιρες ακόμη και τοπικές καταιγίδες οι οποίες θα αφορούν κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία έως και 19 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ήπιο καιρό μέχρι και αργά το απόγευμα. Τη νύχτα θα ξεκινήσουν λίγες βροχές ιδιαίτερα στα πιο δυτικά τμήματα, σε περιοχές που βρέχονται από τον Θερμαϊκό. Ο υδράργυρος έως και 17 βαθμούς το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, και πάλι αυτές οι βροχές και οι έντονες καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τη βορειοδυτική Ελλάδα, σιγά σιγά ο έντονος βροχερός καιρός θα μεταφερθεί πιο νότια και πιο ανατολικά. Θα απασχολήσει κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και σιγά σιγά θα βλέπουμε και κάποια κύματα βροχών και καταιγίδων να μετατοπίζονται και λίγο πιο ανατολικά για να απασχολούνται και τμήματα της βορειοανατολικής Ελλάδας ακόμη όμως και τμήματα του Αιγαίου με έμφαση το Ανατολικό.

Καθώς πηγαίνουμε προς την Πέμπτη, ο καιρός θα βαρύνει ακόμα πιο πολύ. Περιμένουμε στην ουσία να λάβει χώρα ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική, ένα σύστημα κακοκαιρίας το οποίο θα αρχίσει να ανεβαίνει πιο ανατολικά - βορειοανατολικά. Θα αλληλεπιδράσει με τις εκεί θάλασσες, θα βαθύνει αρκετά και θα δημιουργήσει πολύ ισχυρή κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή.

Στο επίκεντρο της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας θα βρεθεί το σύνολο της δυτικής χώρας. Μεγάλη προσοχή στα δυτικά τμήματα και ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους. Εκεί θα πέσει μεγάλος όγκος νερού και μάλιστα με μεγάλες εντάσεις.Ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και πάλι οι νοτιάδες και αυτή η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί και πιο ανατολικά για να απασχολήσει το σύνολο της χώρας μας.

Δηλαδή η Πέμπτη από το μεσημέρι και στη συνέχεια μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου θα είναι μέρες που θα δώσουν μεγάλο όγκο νερού. Σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε Πελοπόννησο, ΑττικοΒοιωτία, ανατολική και νότια Μακεδονία και Θράκη, το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, όπου θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό το κύμα κακοκαιρίας να εκτονώνεται στα πιο ανατολικά και βόρεια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, με μία τάση ο υδράργυρος να σημειώσει και αυτός πτώση και να δούμε και κάποιες χιονοπτώσεις σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Πέμπτη - Παρασκευή και Σάββατο θα είναι ημέρες αρκετά δύσκολες με έμφαση τη δυτική Ελλάδα όπου εκεί περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Σιγά σιγά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και πιο ανατολικά, επομένως είναι μια δύσκολη κατάσταση και χρειάζεται μία εγρήγορση. Μεγάλος κίνδυνος για πληρμμυρικά επεισόδια και μεγάλες κατολισθήσεις.

