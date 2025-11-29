Διαχειρίσιμη η κατάσταση, σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποίησαν αυτοψίες (Σάββατο, 29/11) σε κατολισθαίνουσες περιοχές των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων.

Κατόπιν συνεργασίας με εκπροσώπους Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνόδευαν τα κλιμάκια και τους υποδείκνυαν τα κτήρια που επηρεάστηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα, διενεργήθηκαν αυτοψίες στα κάτωθι κτήρια.

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

οικισμός ΠΡΑΜΑΝΤΑ : Μία (1) κατοικία επικίνδυνη για χρήση –κατεδαφιστέα.

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

οικισμός ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ : Μία (1) κατοικία προσωρινά ακατάλληλη για χρήση.

οικισμός ΑΓΝΑΝΤΑ : Μία (1) κατοικία και ένα (1) Δημοτικό αναψυκτήριο προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

Άπαντες οι ιδιοκτήτες των παραπάνω κτηρίων ή εν τη απουσία αυτών οι εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκαν για την ακαταλληλότητα προς χρήση των εν λόγω κτηρίων και παρέλαβαν αντίγραφο της αυτοψίας των κλιμακίων.

Γίνεται αυστηρή σύσταση στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω κτηρίων που επλήγησαν από κατολισθητικά φαινόμενα συνεπεία της κακοκαιρίας ADEL να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των μηχανικών και να μην κάνουν χρήση των κτηρίων αυτών.

Ιδιοκτήτες κτηρίων που κάνουν περιοδική χρήση αυτών και τα οποία δεν υποδείχθηκαν και δεν ελέγχθηκαν από τα προαναφερθέντα κλιμάκια σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι τα κτήριά τους έχουν επηρεαστεί από τα κατολισθητικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή, να ζητήσουν μέσω του Δήμου τους την διενέργεια αυτοψίας από μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταλληλότητα ή μη για χρήση του κτηρίου τους.

Επιπλέον, από πλευράς Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) συγκροτήθηκαν κλιμάκια επιστημόνων-γεωλόγων, τα οποία έχουν μεταβεί στις πληγείσες περιοχές για την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικών αυτοψιών, με στόχο την αντιμετώπιση και διαχείριση των σχετικών γεωκινδύνων.

Η συνολική αξιολόγηση των έως τώρα αυτοψιών που διενεργήθηκαν από την ΕΑΓΜΕ στον οικισμό Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε συνδυασμό με τη γεωλογική γνώση της περιοχής, καταδεικνύει ότι τα καταγεγραμμένα κατολισθητικά φαινόμενα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν ένδειξη ύπαρξης εκτεταμένου ή ενιαίου ενεργού κατολισθητικού συστήματος που να απειλεί το σύνολο του οικισμού.

Οι αστοχίες που καταγράφηκαν, είναι χωρικά περιορισμένες, διαφοροποιούνται ως προς τον μηχανισμό τους και δεν παρουσιάζουν στοιχεία επιταχυνόμενης εξέλιξης. Με τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, η κατάσταση εντός του οικισμού χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη και δεν συντρέχουν λόγοι μετακίνησης του οικισμού ή τμημάτων του, ούτε προκύπτουν ενδείξεις γενικευμένης αστάθειας. Ωστόσο, η γεωμορφολογία και οι δυσμενείς γεωλογικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες καθιστούν την ευρύτερη περιοχή ευπρόσβλητη από γεωκινδύνους, ιδίως υπό συνθήκες έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται δε στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, όπου παρατηρούνται αποπλύσεις, καθιζήσεις και λασποροές που επηρεάζουν την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα του οικισμού. Συμπερασματικά, η συνολική εκδήλωση των φαινομένων μπορεί να αποδοθεί στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς τα εκδηλωθέντα κατολισθητικά φαινόμενα είναι συμβατά με το δυσμενές τεχνικογεωλογικό καθεστώς της περιοχής και απορρέουν από τον συνδυασμό του έντονου γεωμορφολογικού αναγλύφου, της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών που δομούν την ευρύτερη περιοχή και της μη ευνοϊκής τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς τους, καθώς και των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας καθώς και της επαπειλούμενης προς κατολίσθηση περιοχής είναι η υλοποίηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας η οποία ανατίθεται από τον οικείο Δήμο ή την Περιφέρεια.