Νέα συνεχόμενα βαρομετρικά χαμηλά με κακοκαιρίες θα επηρεάστουν αρχικά την δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια όλη την Επικράτεια.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για επικίνδυνα φαινόμενα που θα πλήξουν την δυτική Ελλάδα αρχικά και στην συνέχεια όλη την Επικράτεια.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Action24, Όλγα Παπαβγούλη «Μπαίνουμε σε ένα μεσογειακό βαρομετρικό μαραθώνιο συστημάτων όπου διαδοχικά συστήματα από την Ιταλία θα απασχολήσουν τη χώρα μας, θα είναι επίμονα τα φαινόμενα. Δεν θα έχουν την ίδια ένταση αλλά λόγω του ότι θα είναι από σήμερα μέχρι και το Σάββατο θα έχουν επιπλέον όγκο νερού που θα προστεθεί στο ήδη επιβαρυμένο έδαφος της δυτικής Ελλάδας».

Όπως είπε η Όλγα Παπαβγούλη η σημερινή μέρα θα είναι πιο ήπια αλλά και πάλι θα επηρεαστούν η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε όλη τη δυτική Ελλάδα μέχρι και την Πελοπόννησο, Μεσσηνία αλλά και στην ανατολική Μακεδονία.

Το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό αλλά και το πιο ισχυρό θα ξεκινήσει την Πέμπτη και θα στροβιλίζεται πάνω από την χώρα και γενικά η κακοκαιρία θα επεκταθεί πανελλαδικά.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, δηλαδή σε Μακεδονία, Θράκη, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα αλλά και σε όλες τις ηπειρωτικές περιοχές.

Κλείνοντας είπε πως οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχή και χρειάζονται προσοχή είναι: η δυτική - βορειοδυτική χώρα, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα αλλά και Θεσσαλία.

Παρόμοιο σκηνικό παρουσιάζει και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης οποίος αναφέρει πως από αύριο ξεκινούν οι έντονες καταιγίδες και ο βροχερός καιρός. Η νέα κακοκαιρία θα απασχολήσει κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και σιγά σιγά θα βλέπουμε και κάποια κύματα βροχών και καταιγίδων να μετατοπίζονται και λίγο πιο ανατολικά για να απασχολούνται και τμήματα της βορειοανατολικής Ελλάδας ακόμη όμως και τμήματα του Αιγαίου με έμφαση το Ανατολικό.

Καθώς πηγαίνουμε προς την Πέμπτη, ο καιρός θα βαρύνει ακόμα πιο πολύ. Περιμένουμε στην ουσία να λάβει χώρα ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική, ένα σύστημα κακοκαιρίας το οποίο θα αρχίσει να ανεβαίνει πιο ανατολικά - βορειοανατολικά. Θα αλληλεπιδράσει με τις εκεί θάλασσες, θα βαθύνει αρκετά και θα δημιουργήσει πολύ ισχυρή κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή.

Στο επίκεντρο της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας θα βρεθεί το σύνολο της δυτικής χώρας. Μεγάλη προσοχή στα δυτικά τμήματα και ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους. Εκεί θα πέσει μεγάλος όγκος νερού και μάλιστα με μεγάλες εντάσεις. Ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και πάλι οι νοτιάδες και αυτή η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί και πιο ανατολικά για να απασχολήσει το σύνολο της χώρας μας.

Δηλαδή η Πέμπτη από το μεσημέρι και στη συνέχεια μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου θα είναι μέρες που θα δώσουν μεγάλο όγκο νερού. Σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε Πελοπόννησο, ΑττικοΒοιωτία, ανατολική και νότια Μακεδονία και Θράκη, το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, όπου θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό το κύμα κακοκαιρίας να εκτονώνεται στα πιο ανατολικά και βόρεια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, με μία τάση ο υδράργυρος να σημειώσει και αυτός πτώση και να δούμε και κάποιες χιονοπτώσεις σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Πέμπτη - Παρασκευή και Σάββατο θα είναι ημέρες αρκετά δύσκολες με έμφαση τη δυτική Ελλάδα όπου εκεί περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Σιγά σιγά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και πιο ανατολικά, επομένως είναι μια δύσκολη κατάσταση και χρειάζεται μία εγρήγορση. Μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και μεγάλες κατολισθήσεις.

Για ένα νέο σύστημα που θα φέρει αρκετές βροχές στις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί, μίλησε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Οι βροχές και καταιγίδες που ήδη έχουν ξεκινήσει θα ενταθούν κατά την διάρκεια της ημέρας, κυρίως σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Το σύστημα θα το συνοδεύει ενισχυμένος νοτιάς μέχρι και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Από τις βραδινές ώρες σήμερα αναμένονται βροχές και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως τη δυτική Κρήτη, στις Κυκλάδες αλλά και στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Την Τετάρτη αναμένονται περισσότερες βροχές. Η ημέρα θα ξεκινήσει με φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Τέλος η Πέμπτη και κυρίως η Παρασκευή θα είναι μία ιδιαιτέρως βροχερή ημέρα με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται τόσο στη δυτική Ελλάδα αλλά και σε ανατολικότερες περιοχές όπως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τέλος, αναφερόμενη στη Αττική τόνισε πως από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή αναμένονται βροχές. Μάλιστα, όπως είπε η κ. Τυράσκη τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Παρασκευή όπου γενικότερα θα υπάρχει γενικευμένη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα.

