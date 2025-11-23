Οδηγούσε ο 21χρονος τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο μάνατζέρ του.

Γνωστός τράπερ και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν στην Κηφισιά.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 21/11, στην περιοχή της Κηφισιάς όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο.

Στο τιμόνι βρισκόταν ο τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο μάνατζέρ του. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Αρχές, ο τράπερ θα εμφανιζόταν σε κατάστημα όπου είχε προγραμματιστεί μαθητικό πάρτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deffi8zr4rih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιος είναι ο γνωστός τράπερ

Πρόκειται για 21χρονο αλβανικής καταγωγής. Ο τράπερ είχε συλληφθεί και πέρσι για απείθεια καθώς δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς.

Ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη, είναι από τους νεότερους και πολύ αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής τραπ σκηνής, με σημαντική παρουσία τα τελευταία χρόνια στο YouTube και στις streaming πλατφόρμες.

Επίσης, ο νεαρός τράπερ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social όπου εμφανίζεται σε φωτογραφίες με πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ρούχα επώνυμων μαρκών.