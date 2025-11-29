Πρόκειται για 56χρονο ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων.

Συνελήφθησαν από την Τροχαία δύο οδηγοί αυτοκινήτων (ο ένας εκ των δύο, γνωστός επιχειρηματίας) που κινούνταν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Στη μία περίπτωση κατελήφθη 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα και ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.