Συνελήφθη ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού μετά από επικίνδυνη καταδίωξη στην Νέα Ερυθραία καθώς οδηγούσε ένα λευκό όχημα με υψηλή ταχύτητα, συνοδευόμενος από φίλο του. Η καταδίωξη ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς ανταποκρίθηκαν σε καταγγελίες κατοίκων για φθορές σε κλειστό γυμναστήριο. Αντί να υπακούσουν στα σήματα των αστυνομικών, οι δύο νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε στενά της περιοχής.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη μαζί με τον φίλο του. Ο 19χρονος φέρεται να είπε κατά τη σύλληψη: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;». Και οι δύο νεαροί, 19 και 20 ετών, κατηγορούνται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον οδηγό βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

