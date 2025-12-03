Η συνέντευξη της παρουσιάστριας για την προσωπική της ζωή.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις, όπως το διαζύγιό της, τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, αλλά και τον θάνατο της μητέρας της. Παράλληλα, ανέφερε πως όσο τα παιδιά της ζουν ακόμη στο σπίτι, δεν επιθυμεί να συζήσει με κάποιον νέο σύντροφο.

Σε συνέντευξή της στο vidcast «Anestea» στο YouTube, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο αν έχει ξαναερωτευτεί μετά τον χωρισμό της. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι προς το παρόν προτεραιότητα για εκείνη αποτελούν οι οικογενειακές και προσωπικές της υποχρεώσεις.

Εξηγώντας τη στάση της απέναντι στην προσωπική της ζωή, τόνισε πως δεν αισθάνεται έτοιμη —και ούτε το επιθυμεί— να δημιουργήσει μια νέα οικογένεια όσο τα παιδιά της είναι ανήλικα και ζουν μαζί της. «Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με την έννοια που το εννοούν πολλοί», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να μπει ένας άντρας μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μου, να συζήσω ή να ξαναπαντρευτώ όσο εκείνα μένουν εδώ. Δεν το κρίνω αρνητικά για όσους το επιλέγουν, αλλά για μένα αποτελεί μια σταθερή, απόλυτη απόφαση».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι θεωρεί την οικογένειά της ολοκληρωμένη όπως είναι και δεν επιθυμεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο μέχρι τα παιδιά της να φύγουν από το σπίτι. «Μετά μπορεί όλα να είναι διαφορετικά», είπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συνθήκες που θέτει μπορεί να είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από έναν πιθανό σύντροφο: «Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στη ζωή σου, φυσικά θέλει να είναι μέρος ολόκληρης της ζωής σου. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να ταιριάξει με τα δικά μου όρια».

