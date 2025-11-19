Πως η περιπέτεια της υγείας του τον έφερε περισσότερο κοντά με την σύντροφό του.

Ο Δημήτρης Σταρόβας έχει πλέον αφήσει πίσω του το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη διαύγεια, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα λάθη του παρελθόντος. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σύντροφό του, Άννα Σταθάκη, αισθανόμενος την ανάγκη να αναφερθεί στη στήριξη που του παρείχε στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι η σχέση τους άλλαξε επίπεδο μέσα από τις δοκιμασίες και ότι χωρίς την παρουσία της Άννας, η προσωπική του πρόοδος θα ήταν σαφώς πιο δύσκολη και αργή.

«Η Άννα χαίρεται γενικά με την εξέλιξή μου. Και εγώ προσπαθώ, με τον τρόπο μου, να της ανταποδώσω τη στήριξη κάνοντας πράγματα για εκείνη. Δεν ήμουν ποτέ ο ιδανικός σύντροφος· η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από αυτό. Ήμουν, όπως έχω ξαναπεί, ένας γέρος – όχι από κακία, αλλά από αδιαφορία. Δεν έδινα σημασία στις ανάγκες του άλλου, ούτε καν σε απλά πράγματα, όπως το να πάμε μια βόλτα», αποκάλυψε.

Κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό, πρόσθεσε πως δεν προσέφερε σχεδόν τίποτα στην Άννα και ότι εκείνη θα είχε κάθε λόγο να τον αφήσει. «Μου στάθηκε. Και τώρα προσπαθώ να είμαι πιο υποστηρικτικός. Όλη αυτή η ιστορία μάς έφερε πολύ πιο κοντά. Τώρα θέλει να περπατάμε δυο-τρεις φορές την εβδομάδα στο Νιάρχος… και θα της κάνω το χατίρι. Είμαι δοτικός άνθρωπος. Μου αρέσει περισσότερο να δίνω παρά να παίρνω. Με γεμίζει να βλέπω τη χαρά του άλλου μέσα από εμένα».

Μιλώντας για την εικόνα που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, ο Δημήτρης Σταρόβας σημείωσε: «Όταν είσαι ο Σταρόβας… σου συγχωρούνται όλα. Δεν το λέω με έπαρση, ήταν κομμάτι της περσόνας μου: ο γλυκός, ο έξω καρδιά τύπος, με τα κιλά του, τους μεζέδες και τα ποτά του. Όμως η αναλογία έχει σημασία».

Όπως εξήγησε, πλέον προσέχει πολύ περισσότερο τη διατροφή του, χωρίς υπερβολές: «Κάνω τις ατασθαλίες μου, αλλά άλλο μια τυρόπιτα στις δέκα μέρες κι άλλο δύο κάθε μέρα. Δεν είμαι σε δίαιτα, είμαι σε συντήρηση. Θέλω να χάσω ακόμη 17 κιλά – είμαι 117 και θέλω να φτάσω τα 99. Είναι και θέμα σωματότυπου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debt6dd6osmh?integrationId=40599y14juihe6ly}