Τα συγκινητικά λόγια για το Διονύση Σαββόπουλο και η εξέλιξη της υγείας του Δημήτρη Σταρόβα.

Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ειδικότερα, ο μουσικός και ηθοποιός, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της υγείας του ύστερα από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ενώ μίλησε για τα επαγγελματικά του και φυσικά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Να σημειωθεί πως την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ο τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Σήμερα, ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τρομερή απώλεια, δεν έχουμε συνεργαστεί, έχουμε βρεθεί σε πρόβες και κοινωνικά, ήταν μόνος του ένα κεφάλαιο. Από σήμερα το ελληνικό τραγούδι είναι φτωχότερο. Γενικώς υπάρχει μια λειψανδρία, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό».

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Σταρόβας για την εξέλιξη της υγείας του

Σε δεύτερο χρόνο λοιπό, ο ίδιος, αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του, ύστερα από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μερικούς μήνες. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως ναι – μεν είναι πλέον λειτουργικός, ωστόσο την κούραση την εντοπίζει στη φωνή του. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να δίνει το παρών στα επαγγελματικά του.

Αρχικά λοιπόν, έκανε μια σύντομη αναφορά στα επαγγελματικά του σχέδια σημειώνοντας: «Είχαμε πρόβα γιατί το Σάββατο είμαστε με τους Πυξ Λαξ και τον Γιάννη Ζουγανέλη. Είμαι χαρούμενος που ξεκινάμε αλλά και προβληματισμένος γιατί δεν ξέρω αν καταφέρω και το θέατρο και το νυχτερινό κέντρο. Στο θέατρο δεν είμαι επί σκηνής σε όλη την παράσταση, δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, αλλά στο «Εκείνους και εκείνους» το κουπί το τραβάνε ο Γιώργος και ο Λεωνίδας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpkr45jrzc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συμπλήρωσε μάλιστα με τη χρήση του χιούμορ του: «Για να λέμε την αλήθεια επειδή διανύω μια περίοδο που με θέλουν όλοι για ευνόητους λόγους, το εκμεταλλεύομαι. Κανονικά αποκατασταθεί και πλήρως στην φωνή αλλά το κάνω επίτηδες. Σήμερα, αυτό είναι το άγχος μου, είχα σκοπό να έρθω εδώ και να είναι εμφανής η διαφορά αλλά επειδή κοιμήθηκα ούτε δύο ώρες… ήθελα να ενθουσιάσω την Ζαρίφη κυρίως, γι’ αυτήν ήρθα. Μετράει σωματικά αν είμαι ξεκούραστος… δεν κατάλαβα τίποτα σωματικά, αλλά βγαίνει στην φωνή», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Επιστρέφοντας και πάλι στην πορεία της υγείας του, ανέφερε πως θα πρέπει να κάνει αρκετά συχνά εξετάσεις για προληπτικούς λόγους: «Πρέπει να κάνω εξετάσεις κάθε έξι μήνες προληπτικά. Ούτως ή άλλως πρέπει. Από ένα σημείο και πάνω πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Υπάρχουν τρόποι στο θέατρο, στην παράσταση, έχουμε προσαρμόσει τον τρόπο ομιλίας του ρόλου και ίσα - ίσα βοηθάει την παράσταση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpl76dlzhih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας για την υγεία του και το πώς είναι σήμερα μετά το εγκεφαλικό που είχε υποστεί είπε πως η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλύτερη: «Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στη φωνή 70% και στον συνδυασμό ούτε 50%. Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο».

«Παλιά μπορούσα να παίζω κάτι δύσκολο, να μιλώ με εσένα, να προσέχω τον Άρη και να ακούω τι λένε και δίπλα τα παιδιά. Τώρα, αν δεν είμαι συγκεντρωμένος σε κάτι, υπάρχει περίπτωση να χάσω τον ρυθμό και για εμένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδιανόητο να έχω πρόβλημα με τον ρυθμό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddplj1cn6io1?integrationId=40599y14juihe6ly}