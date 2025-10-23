«Να μ’ αγαπάς», όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 20:00.
Ο Άγγελος ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά…
Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη. Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη.
Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού.
Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση.
Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna.
Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.
{https://www.youtube.com/watch?v=jA4-_epbtS4}
Δείτε το trailer:
{https://www.youtube.com/watch?v=QCK0d9143xg}
«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00