«Να μ’ αγαπάς» - όλες οι εξελίξεις καθημερινά στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς», όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 20:00.

Ο Άγγελος ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά…

Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη. Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη.

Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού.

Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna.

Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Ο Άγγελος ορκίζεται εκδίκηση, καθώς ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά…

{https://www.youtube.com/watch?v=jA4-_epbtS4}

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=QCK0d9143xg}

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00