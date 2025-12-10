Η Bright Capital Investment, ο Alpha και το εμπορικό σήμα «Το σόι σου», η Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, η Wealth Avenue και οι προτάσεις της Planet για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Η Bright Capital Investment

Ο Γιώργος Πουλόπουλος και ο Αριστείδης Καρτσόλης της Bright Business Solutions συνέστησαν χθες μια νέα εταιρεία την Bright Capital Investment. Η εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους δύο ιδρυτές της, Πουλόπουλο και Καρτσόλη. Η Bright Capital Investment ιδρύθηκε με κύριο αντικείμενο τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), ενώ το καταστατικό της περιλαμβάνει σειρά δευτερευουσών δραστηριοτήτων στους τομείς των κεφαλαίων, της διαχείρισης επενδύσεων, των αμοιβαίων κεφαλαίων, της παροχής αδειών χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης, αλλά και της εκμίσθωσης εξοπλισμού. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιώργο Πουλόπουλο, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία μεμονωμένα, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν επίσης οι Κώστας Δαριβάκης, Αριστείδης Καρτσόλης και Κώστας Ντουνάς ως μέλος και αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.

«Το σόι σου»

Η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Το σόι σου», που έχει αποδειχθεί πραγματικό χρυσορυχείο για την τηλεόραση του Alpha, αποκτά πλέον και επίσημη εμπορική θωράκιση, καθώς η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ προχώρησε στην καταχώριση του εμπορικού σήματος. Η προστασία για το σήμα «Το σόι σου» εκτείνεται έως την 1η Δεκεμβρίου 2035, με δυνατότητα ανανέωσης. Το συνδυασμένο ατομικό σήμα καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της ψυχαγωγίας, των επικοινωνιών και των εκδόσεων, από οπτικοακουστικούς φορείς και ψηφιακές εγγραφές έως έντυπο υλικό, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου. Η προστασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, υπηρεσίες μετάδοσης προγραμμάτων και δημιουργία ή διάθεση ενημερωτικού και ψυχαγωγικού υλικού, διασφαλίζοντας στον σταθμό πλήρη προστασία και εκμετάλλευση του τίτλου σε πολυδιάστατο επίπεδο.

Νέες πρωτοβουλίες από την ΕΕΕΠ

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δρομολογεί πανελλαδική ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά παικτών και μη παικτών τυχερών παιγνίων, στο πλαίσιο των δράσεων στρατηγικού της σχεδιασμού. Η έρευνα, που αποφασίστηκε από τον πρόεδρο της Αρχής, Αντώνη Βαρθολομαίο, αποσκοπεί στην καταγραφή των τάσεων που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων και στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση του κοινού απέναντι στο παιχνίδι. Παράλληλα, η ΕΕΕΠ ανέθεσε στην εταιρεία PLANET την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον κανονιστικό εξορθολογισμό και τη βελτίωση του πλαισίου οικονομικών συναλλαγών που συνδέονται με τη συμμετοχή παικτών σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του 2026, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έξι εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της ΕΕΕΠ στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και την αύξηση της ασφάλειας στις διαδικτυακές συναλλαγές που αφορούν τον τζόγο.

Η Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ

Με κοινή υπουργική απόφαση παρατάθηκε η θητεία του Ειδικού Διαχειριστή της ΛΑΡΚΟ, καθώς η μεταβίβαση του 75% της λογιστικής αξίας του ενεργητικού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αν η προθεσμία των 68 μηνών εκπνεύσει χωρίς αποτέλεσμα, η ειδική διαχείριση λήγει και ο διαχειριστής οφείλει να καταθέσει αίτηση πτώχευσης. Η ΛΑΡΚΟ οδηγήθηκε σε ειδική διαχείριση το 2020 λόγω χρεών άνω των 600 εκατ. ευρώ, καταδικαστικών αποφάσεων της ΕΕ για παράνομες ενισχύσεις και σοβαρών περιβαλλοντικών παραβάσεων. Ο Ειδικός Διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ έχει ανοικτό μέτωπο με το Σωματείο Εργαζομένων Λάρυμνας. Το Σωματείο καταγγέλλει ότι, παρά τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Λαμίας από τον Ιούλιο του 2022, δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε εργαζομένους που είχαν τραυματιστεί πριν η εταιρεία τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Υποστηρίζει ότι η ευθύνη για τη μη καταβολή ανήκει τόσο στον Ειδικό Διαχειριστή όσο και στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι οι δικαιούχοι –σήμερα απολυμένοι– βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. Το Σωματείο επισημαίνει πως ο Ειδικός Διαχειριστής διαθέτει 18 εκατ. ευρώ από παρακρατημένες ενισχύσεις και την ίδια στιγμή εκποιεί υλικά σημαντικής αξίας, γεγονός που, όπως αναφέρει, αποδεικνύει ότι η ΛΑΡΚΟ συνεχίζει να έχει έσοδα εκατομμυρίων.

Η Wealth Avenue

Η κυπριακή εισηγμένη Global Wealth Group, που δημιουργήθηκε μετά την τριπλή συγχώνευση των Wealth Avenue, GMM Global Money Managers AIFM και GMM Global Money Managers, προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Wealth Avenue Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία, με έδρα την οδό Ιασωνίδου 43 στο Ελληνικό και εταιρικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ, ανήκει εξ ολοκλήρου στην Global Wealth Group, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Κύρια δραστηριότητά της είναι η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ το καταστατικό προβλέπει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων εργασιών, από κατασκευαστικές υπηρεσίες και τεχνική ή επιχειρηματική συμβουλευτική έως δραστηριότητες holding και διαχείριση ή εκμίσθωση ακινήτων. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος ορίστηκε ο Αλέξιος Βανδώρου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα. Η σύσταση της Wealth Avenue εντάσσεται στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου να δημιουργεί επενδυτικά οχήματα που συγκεντρώνουν κεφάλαια μικροεπενδυτών με στόχο την τοποθέτηση σε οικιστικά real estate projects στην Ελλάδα. Η κυπριακή Global Wealth Group εμφανίζει το 2025 θεαματική ενίσχυση της οικονομικής της θέσης. Η καθαρή θέση της εταιρείας εκτινάχθηκε στα 25,38 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025 από 1,23 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην έκδοση 59,13 εκατ. νέων μετοχών συνολικού τιμήματος 22 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με την εξαγορά των GMM Global Money Managers Ltd και GMM Global Money Managers AIFM Ltd. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν επίσης οι προκαταβολές μετόχων ύψους 1,46 εκατ. ευρώ για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και τα καθαρά κέρδη εξαμήνου των 727.572 ευρώ που ενίσχυσαν τα αποτελέσματα εις νέον. Σύμφωνα με τον ισολογισμό εξαμήνου 2025, η καθαρή θέση διαμορφώνεται από μετοχικό κεφάλαιο 94.610 ευρώ, αποθεματικό υπέρ το άρτιο 23,39 εκατ. ευρώ, λοιπά αποθεματικά –15.991 ευρώ, αποτελέσματα εις νέον 438.357 ευρώ και προκαταβολές μετόχων 1,47 εκατ. ευρώ.

Περικλέους 23

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεωργίου Κουτσογιαννόπουλου του Δήμου Τρίπολης προκήρυξε την εκποίηση ακινήτου στην οδό Περικλέους 23, στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο, ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης, αποτελεί τριώροφη οικοδομή της δεκαετίας του 1940 και περιλαμβάνει δύο ισόγεια καταστήματα συνολικού εμβαδού περίπου 91 τ.μ., δύο οροφοδιαμερίσματα των 121,68 τ.μ. σε Α’ και Β’ όροφο, υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους 125,24 τ.μ. και δώμα με πέντε μικρές αποθήκες. Το οικόπεδο έχει συνολικό εμβαδόν 138,10 τ.μ. Ο ελάχιστος όρος προσφοράς ορίζεται στο ποσό του 1,64 εκατ. ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγύηση ύψους 82.000 ευρώ –ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της τιμής εκκίνησης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελό τους είτε αυτοπροσώπως, με απόδειξη παραλαβής, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς, εντός προθεσμίας 65 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας της ΑΑΔΕ.