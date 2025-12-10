Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το εορταστικό ωράριο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Χριστούγεννα 2025 προ των πυλών με την αγορά να «ζεσταίνεται» και να προσκαλεί τους καταναλωτές για τις πρώτες αγορές των γιορτών. Μια ανάσα μας χωρίζει από την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

Ειδικότερα, την προσεχή Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 16:00, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Παράλληλα ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά πολυκαταστήματα (malls) και τα εκπτωτικά καταστήματα με το ωράριο τους να τους επιτρέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών λειτουργεί ως «μπούσουλας» για όλα τα εμπορικά καταστήματα της πρωτεύουσας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να συντονιστούν καλύτερα και να εξυπηρετήσουν το κοινό τους ενόψει των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Το εορταστικό ωράριο 2025 – Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Πέμπτη 11/12/202509:00-21:00

Παρασκευή 12/12/202509:00-21:00

Σάββατο 13/12/202509:00-16:00

Κυριακή 14/12/202511:00-16:00 ΑΝΟΙΧΤΑ

Δευτέρα 15/12/202509:00-16:00

Τρίτη 16/12/202509:00-21:00

Τετάρτη 17/12/202509:00-21:00

Πέμπτη 18/12/202509:00-21:00

Παρασκευή 19/12/202509:00-21:00

Σάββατο 20/12/202509:00-18:00

Κυριακή 21/12/202511:00-18:00 ΑΝΟΙΧΤΑ

Δευτέρα 22/12/202509:00-21:00

Τρίτη 23/12/202509:00-21:00

Τετάρτη 24/12/202509:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/202509:00-18:00

Κυριακή 28/12/202511:00-18:00 ΑΝΟΙΧΤΑ

Δευτέρα 29/12/202509:00-21:00

Τρίτη 30/12/202509:00-21:00

Τετάρτη 31/12/202509:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Ανοιχτά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη: Το εορταστικό ωράριο για το 2025

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά. Ειδικότερα, σύμφωνα μεανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00. Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00. Τέλος, κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.