«Μια νύχτα μόνο» - Πρεμιέρα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA

Μια συμφωνία που αλλάζει τη μοίρα δύο ανθρώπων. Μια απόφαση που σημαδεύει τις ζωές τους. Ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου κανείς δεν θα το φανταζόταν.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου, στις 21:00 και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, την ίδια ώρα. Το σενάριο υπογράφουν ο Γιώργος Κρητικός και η Στέλλα Βασιλαντωνάκη και τη σκηνοθεσία ο Στάμος Τσάμης.

Το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τη λύτρωση και την αγάπη που βρίσκει τον δρόμο της ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι.

«Μια νύχτα μόνο»: Οι τέσσερις βασικοί χαρακτήρες

Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος)

Επιχειρηματίας με κύρος, γοητευτικός, μυστηριώδης, εσωστρεφής. Ανοίγεται μόνο στον ξάδελφο και φίλο του, Σταύρο, με τον οποίο διοικεί την ERGAN.

Παρά την εκτίμηση και τον σεβασμό που του δείχνουν, όλοι τον θεωρούν απρόσιτο και σκληρό. Κατά βάθος όμως, είναι ένας ευαίσθητος άντρας, που φροντίζει να μην το δείχνει.

Η γνώμη του για τις γυναίκες έχει διαμορφωθεί από ένα οικογενειακό σκάνδαλο που σημάδεψε τα εφηβικά του χρόνια, από τον τρόπο με τον οποίο έχασε τον πατέρα του και από μια ερωτική προδοσία.

Όταν η Αρετή μπαίνει στην εταιρεία, φοβάται τα συναισθήματα που του ξυπνά και τη δοκιμάζει με μια πρόταση, που θα αλλάξει τις ζωές τους. Στην πραγματικότητα ο Οδυσσέας, που έχει καταγωγή από την Κρήτη, ονειρεύεται να βιώσει τον αληθινό έρωτα, όπως τον έχει φανταστεί μέσα από τους στίχους του «Ερωτόκριτου».

Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου)

Βραβευμένη αρχιτέκτονας. Έχει παλέψει σκληρά για να φτάσει εκεί, όπου είναι σήμερα. Ό,τι έχει καταφέρει, το έχει κερδίσει με την αξία της. Ορφανή και χωρίς αδέλφια, μεγαλώνει μόνη τον 8χρονο γιο της, μετά τον θάνατο του αγαπημένου συζύγου της, Λεωνίδα, σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Είναι μια δυνατή, υπερήφανη γυναίκα με έντονο αίσθημα αξιοπρέπειας, αφοσιωμένη στο παιδί και στη δουλειά της.

Σημαδεμένη από τον πόνο της απώλειας του συζύγου της, έχει αποξενωθεί από την οικογένεια του, καθώς ο πρώην πεθερός της τη θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατό του.

Για να σώσει το παιδί της, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αναγκάζεται να δεχτεί την πρόταση του Οδυσσέα, η οποία παραβιάζει τις ηθικές της αξίες.

Η ίδια έχει αποκλείσει τον έρωτα από τη ζωή της. Μέχρι που η ζωή θα την αναγκάσει, να βγει από την προδιαγεγραμμένη πορεία της.

Σταύρος Παπαμιχάλης (Τάσος Ιορδανίδης)

Πρώτος ξάδελφος του Οδυσσέα, μηχανικός και συνεταίρος του στην εταιρεία κολοσσό, που τους άφησαν οι πατεράδες τους. Έχουν μεγαλώσει μαζί και πέρα από τη συγγενική τους σχέση, τους συνδέει βαθιά φιλία. Δεν έχουν μυστικά και μοιράζονται τα πάντα.

Είναι συναισθηματικός, δίκαιος και τίμιος, κοντά στους συνεργάτες και υπαλλήλους τους.

Όμορφος και ερωτεύσιμος, δεν αρνείται αυτήν την πλευρά του. Του αρέσει η συναναστροφή της Ελένης, χωρίς να αντιλαμβάνεται αμέσως τον έρωτα της. Αντίθετα, έλκεται από την Αρετή και πριν το καταλάβει την ερωτεύεται, αγνοώντας -αρχικά- τα αισθήματα που τρέφει για εκείνη ο Οδυσσέας.

Ελένη Γανωτή (Μαριάννα Πουρέγκα)

Αρχιτέκτονας, συνάδελφος και κολλητή φίλη της Αρετής. Δουλεύουν στο ίδιο γραφείο.

Φίλες από την σχολή, η Ελένη συστήνει και φέρνει την Αρετή στην εταιρεία. Ήπιος χαρακτήρας, καλόψυχη και συμπονετική, ευγενική και προσηνής, χαίρει εκτίμησης και αγάπης από όλους.

Παρόλα αυτά έχει μια αδύναμη πλευρά, που εκδηλώνεται όταν αντιμετωπίζει απογοητεύσεις. Έχει βιώσει την προδοσία στο παρελθόν από την αδελφή της.

Είναι ερωτευμένη με τον Σταύρο, αλλά διστάζει να του το εκφράσει, ώσπου οι δυο τους έρχονται πιο κοντά. Θα πληγωθεί, όταν συνειδητοποιήσει τα αισθήματα, που τρέφει εκείνος για την Αρετή.

