Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου τους διπλωμάτες να επιστρέψουν στη χρήση της γραμματοσειράς Times New Roman στις επίσημες επικοινωνίες, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του προκατόχου του, Άντονι Μπλίνκεν, να υιοθετήσει τη γραμματοσειρά Calibri «σπάταλη κίνηση ποικιλομορφίας», σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του υπουργείου που είδε το Reuters.

Το 2023 ο Άντονι Μπλίνκεν είχε αλλάξει τη γραμματοσειρά σε Calibri, ισχυριζόμενος ότι η sans-serif ήταν πιο προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες επειδή δεν είχε τις διακοσμητικές προεκτάσεις στις άκρες των γραμμάτων, όπως η Times New Roman - προεπιλεγμένη στα προϊόντα της Microsoft.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπόμνημα του Ρούμπιο, η αλλαγή γίνεται «για να αποκατασταθεί η ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός στις γραπτές επίσημες επικοινωνίες του υπουργείου και να καταργηθεί ακόμη ένα σπάταλο πρόγραμμα D.E.I.A. [Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility]».

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου "One Voice for America’s Foreign Relations" (Μία φωνή για τις εξωτερικές σχέσεις της Αμερικής), υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», προσθέτει το υπόμνημα Ρούμπιο.

Η αλλαγή σε Calibri το 2023 προτάθηκε από ομάδες διαφορετικότητας και αναπηρίας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι γραμματοσειρές sans-serif, όπως η Calibri, είναι πιο ευανάγνωστες από άτομα με ορισμένες οπτικές αναπηρίες.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian