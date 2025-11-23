Όσα αναφέρει η πρόταση της Ευρώπης για εδάφη, στρατό και πακέτο ανασυγκρότησης.

Ο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας, στη Γενεύη, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στο ειρηνευτικό τους σχέδιο. «Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι εδώ, επειδή έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο», είπε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε: «Δεν θέλω να ανακηρύξω νίκη ή οριστικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά σήμερα σε αυτή την περίοδο από ό,τι ήμασταν όταν ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί και εκεί που βρισκόμασταν σίγουρα πριν από μια εβδομάδα».

Ακόμη, ερωτηθείς για το αν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα είχαν άλλη τηλεφωνική επικοινωνία άμεσα, απάντησε: «Θα δούμε, είναι πιθανό».

Η αντιπρόταση της Ευρώπης

Η Ευρώπη επιχειρεί να διαμορφώσει ενεργό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καταθέτοντας μια αναλυτική αντιπρόταση στο προσχέδιο ειρηνευτικού πλάνου που εκπόνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο συνομιλιών με τη Ρωσία.

Το πρακτορείο Reuters, που εξασφάλισε πρόσβαση στο έγγραφο, αποκαλύπτει ότι η πρόταση περιλαμβάνει κρίσιμους όρους για την ασφάλεια, την ανοικοδόμηση και τις μελλοντικές σχέσεις Ρωσίας–Δύσης, επιδιώκοντας μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη βάση για κατάπαυση του πυρός.

Το κείμενο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, βασίζεται στο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο η Ευρώπη αναδιαμορφώνει σημείο προς σημείο, προτείνοντας τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και διαγραφές. Η ευρωπαϊκή πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει όχι μόνο την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και τη στρατηγική αυτονομία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ισορροπία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Ακολουθούν τα 28 σημεία του σχεδίου:

1. Αναθεώρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

2. Επίτευξη ολοκληρωμένης συμφωνίας μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

(Το σημείο 3 του αμερικανικού σχεδίου διαγράφεται. Ένα προσχέδιο που είδε το Reuters ανέφερε: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.»)

4. Μετά την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, θα πραγματοποιηθεί διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα ασφαλείας και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης για να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθεί η ευκαιρία για συνδεσιμότητα και μελλοντικές οικονομικές ευκαιρίες.

5. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές Εγγυήσεις Ασφάλειας.

6. Το μέγεθος του ουκρανικού στρατού θα περιοριστεί στις 800.000 σε καιρό ειρήνης.

7. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία δεν υπάρχει.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

9. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Εγγύηση των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζει το Άρθρο 5:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.

β. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση.

γ. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις θα αποκατασταθούν και κάθε είδους αναγνώριση για το νέο έδαφος και όλα τα άλλα οφέλη από αυτήν τη συμφωνία θα αποσυρθούν.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα αποκτήσει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης, ενώ αυτό αξιολογείται.

12. Ισχυρό Πακέτο Παγκόσμιας Ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:

α. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε βιομηχανίες υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των κέντρων δεδομένων και των προσπαθειών ΤΝ

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια για την ανακατασκευή περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, με σκοπό την αποκατάσταση, ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό πόλεων και κατοικημένων περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ένα ειδικό πακέτο χρηματοδότησης για την παροχή χρηματοδότησης για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία.

α. Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σε φάσεις και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μια μακροπρόθεσμη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας για την επιδίωξη αμοιβαίας ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των σπάνιων γαιών, των κοινών έργων στην Αρκτική, καθώς και διαφόρων άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί ξανά στην G8.

14. Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι η Ρωσία να αποζημιώσει τις ζημιές στην Ουκρανία.

15. Θα συσταθεί μια κοινή ομάδα εργασίας ασφαλείας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την προώθηση και την εφαρμογή όλων των διατάξεων αυτής της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομοθετικά μια πολιτική μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να επεκτείνουν τις συνθήκες μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Δίκαιης Έναρξης.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

19. Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια θα επανεκκινηθεί υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ (Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας) και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανεμηθεί δίκαια σε αναλογία 50-50 μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

20. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ για τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

21. Σε ό,τι αφορά στα εδάφη. Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα. Οι διαπραγματεύσεις για τις εδαφικές ανταλλαγές θα ξεκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής.

22. Μόλις συμφωνηθούν μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη βία. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για σκοπούς εμπορικών δραστηριοτήτων και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των αποστολών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση ανοιχτών ζητημάτων:

α. Όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι και οι σοροί θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «Όλοι για Όλους»

β. Όλοι οι άμαχοι κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών

γ. Θα υπάρξει πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών

δ. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας

26. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

27. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Θα υπάρχουν κυρώσεις για παραβίαση.

28. Μόλις όλες οι πλευρές συμφωνήσουν με το παρόν μνημόνιο, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ μόλις τα δύο μέρη αποσυρθούν από τα συμφωνηθέντα σημεία για την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας. Οι λεπτομέρειες της κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, θα συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.