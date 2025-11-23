Όπως εξήγησε, οι τρέχουσες συζητήσεις κινούνται προς τη λύση της παροχής δανείου με εγγύηση ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν «παγώσει» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ απέρριψε και την ιδέα οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τις ενστάσεις του, εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις στη Γενεύη θα οδηγήσουν σε πρόοδο, αποδίδοντας παράλληλα στη Ρωσία την ευθύνη για τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές.

Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD, ο Μερτς τόνισε ότι η πρόταση των ΗΠΑ να διοχετευθούν 100 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια στην ανοικοδόμηση και στις επενδύσεις της Ουκρανίας, υπό αμερικανικό έλεγχο και με δυνατότητα είσπραξης του 50% των κερδών, «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή». Στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται και η επιπλέον ευρωπαϊκή συνεισφορά 100 δισ. δολαρίων, κάτι που ο καγκελάριος απέρριψε κατηγορηματικά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να παρθούν χωρίς τη συγκατάθεση της Γερμανίας.

Όπως εξήγησε, οι τρέχουσες συζητήσεις κινούνται προς τη λύση της παροχής δανείου με εγγύηση ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο θα διατεθεί στην Ουκρανία για να συνεχίσει να προμηθεύεται οπλισμό. «Αυτό δεν αφορά άμεσα τις ΗΠΑ και φυσικά δεν θα έχουν πρόσβαση στα χρήματα αυτά», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε το επιπλέον ποσό των 100 δισ. από την Ευρώπη είναι αποδεκτό.

Παρότι δεν έδωσε λεπτομέρειες για την πρόταση που έχει υποβάλει ο ίδιος, εξέφρασε την πίστη ότι στη Γενεύη μπορούν να διαμορφωθούν σημεία του σχεδίου με τρόπο που να συμφωνούν όλες οι πλευρές. «Είναι κρίσιμο να υπάρξει τώρα πρόοδος», ανέφερε.

Απαντώντας στο γιατί η Ευρώπη δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ στις διαπραγματεύσεις, παραδέχθηκε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία ήταν ανεπαρκής και καθυστερημένη. «Κάναμε πολύ λίγα και πολύ αργά», σημείωσε.

Τέλος, ο Μερτς υπογράμμισε ότι η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές και δίκτυα δεδομένων, ενώ αναφέρθηκε και στη δολιοφθορά στην Πολωνία, που στόχευε σημαντική σιδηροδρομική γραμμή, υποστηρίζοντας ότι «φέρει ξεκάθαρα ρωσική υπογραφή».