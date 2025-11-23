«Καμία ευγνωμοσύνη της ηγεσίας της Ουκρανίας για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο στη Ρωσία», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ώρα που συνεχίζονται οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ανάρτηση στο δίκτυό του στο Truth Social εξαπολύοντας πυρά τόσο προς την Ουκρανία όσο και γενικότερα προς την Ευρώπη, κάνοντας λόγο για μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για να τερμαστιστεί ο πόλεμος.

Όπως αναφέρει το Skynews, ο ίδιος τονίζει χαρακτηριστικά: «Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΞΦΡΑΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ».

Μεγάλο μέρος της ανάρτησής του επαναλαμβάνει ισχυρισμούς που έχουμε ακούσει στο παρελθόν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήταν πρόεδρος και της κριτικής του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

Απηχεί, επίσης, την κριτική του Τραμπ από μια εκρηκτική συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα φέτος, όπου επέπληξε τον Ζελένσκι μπροστά στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από πλευράς του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναφέρει ότι είναι καλό που «ενεργοποιήθηκε η διπλωματία» στη Γενεύη και πως ελπίζει ότι η συζήτηση εκεί θα είναι εποικοδομητική.

«Η Ουκρανία επικεντρώνεται στις συνομιλίες της Γενεύης, στο να εργαστεί όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά στα βήματα που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», λέει ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε τα σχόλια σε μια ανάρτηση στο X, περιγράφοντας λεπτομερώς μια συνομιλία με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

«Τον ενημέρωσα για το έργο των διαπραγματευτικών ομάδων σήμερα στην Ελβετία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου είναι πραγματική και ότι τα στοιχεία αρχών τίθενται σε εφαρμογή».

Ευχαρίστησε τον Κάρνεϊ για την υποστήριξή του και είπε ότι σχεδιάζει μια συνομιλία «συνασπισμού των προθύμων» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992584523003879474}

Νωρίτερα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε κάνει σαφές πως η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι επικεντρωμένη στην εξεύρεση εφικτών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της ειρήνης και την εγγύηση διαρκούς ασφάλειας, μέσω ανάρτησής του.

«Έχουν ήδη υπάρξει σύντομες αναφορές από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεων και συνομιλιών τους. Επί του παρόντος, υπάρχει η αντίληψη ότι οι αμερικανικές προτάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που βασίζονται στις ουκρανικές προοπτικές και είναι κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι εργασίες για να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του κύριου στόχου που προσδοκά ο λαός μας: να τεθεί επιτέλους τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο», αναφέρει.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992592941840277871}

Επιφυλακτικός ο Μερτς

Ο Μερτς της Γερμανίας δεν είναι σίγουρος ότι οι συνομιλίες της Γενεύης θα αποφέρουν αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, του οποίου ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας μόλις συναντήθηκε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη, δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν στη λύση που επιδιώκει ο Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Ο Τραμπ έδωσε στην Ουκρανία προθεσμία μέχρι την Πέμπτη, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, για να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά δήλωσε ότι η τρέχουσα πρόταση των 28 σημείων δεν αποτελεί τελική προσφορά και οι προθεσμίες θα μπορούσαν να παραταθούν εάν οι συνομιλίες πάνε καλά.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Μερτς δήλωσε ότι το νόημα των συνομιλιών της Γενεύης ήταν να δημιουργηθεί ένα έγγραφο αποδεκτό από την Ουκρανία, με βάση το σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνομιλίες με τη Ρωσία.

Φον ντερ Λάιεν: Ο ρόλος της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως

Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», τόνισε σε μια ανακοίνωση.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τρία εξ αυτών. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας», τόνισε.

«Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν.

Η ουκρανική αντιπολίτευση απορρίπτει το σχέδιο 28 σημείων ως «ρωσική παγίδα»

Το κύριο φιλοευρωπαϊκό κόμμα της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας καταδίκασε μια διαρροή πρότασης ειρήνης 28 σημείων, αποκαλώντας την «παγίδα» που σχεδίασε το Κρεμλίνο και υπονομεύει την κυριαρχία της χώρας.

Η Ιρίνα Γκεραστσένκο, ανώτερο μέλος του κοινοβουλίου του κόμματος Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης — της πολιτικής ομάδας του Πέτρο Ποροσένκο στο κοινοβούλιο — κατηγόρησε το σχέδιο ότι «γράφτηκε στο Κρεμλίνο πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας» και προειδοποίησε ότι δεν θα κερδίσει δημόσια υποστήριξη.

Το κόμμα επιμένει ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να «συντονίζεται με τους συμμάχους» και να προστατεύει τα «εδάφη, τον στρατό, τη γλώσσα, την πίστη και την ελευθερία» της Ουκρανίας ως μη διαπραγματεύσιμες κόκκινες γραμμές, όλα ζητήματα που το σχέδιο, το οποίο οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι είναι δικό τους, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο.

Κάλεσε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις «με τη συμμετοχή Ευρωπαίων εταίρων και χωρίς την παρουσία προσώπων που έχουν μολυνθεί από σκάνδαλα διαφθοράς».

{https://x.com/IrynaGerashche2/status/1992579133134471343}