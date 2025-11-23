Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Λίγη ώρα μετά τις κατηγορίες Τραμπ για ένδειξη μηδενικής ευγνωμοσύνης από πλευράς της Ουκρανίας στις προπάθειες που καταβάλλουν η ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έδωσε τη δική του απάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μέσω νέας ανάρτησής του στο Χ, ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι είχε κοινή συνομιλία με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας και του Λουξεμβούργου, τους οποίους ενημέρωσε για «τη διπλωματική μας εργασία σχετικά με την αμερικανική πρόταση και τις συναντήσεις στη Γενεύη».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992603032932974678}

«Προσδοκούμε ένα αποτέλεσμα που θα ανοίξει τον δρόμο για μια πραγματική και διαρκή ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του προς κάθε ηγέτη και προς όλους σε όλο τον κόσμο που στηρίζουν την Ουκρανία και τις αρχές που υπερασπιζόμαστε».