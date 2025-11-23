Αναλυτικά οι άξονες του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Την ώρα που οι διεθνείς προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία συνεχίζονται στη Γενεύη, έρχονται στο φως λεπτομέρειες για την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο που αρχικά παρουσιάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, το σχέδιο αυτό επιχειρεί να προσφέρει μια εναλλακτική οδό για την ειρήνη, με στόχο την προστασία της κυριαρχίας της Ουκρανίας, τη διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής και την οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που έχουν προκληθεί, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τη χώρα. Παράλληλα, το σχέδιο θέτει σαφή πλαίσια για τη μελλοντική στρατιωτική και πολιτική θέση της Ουκρανίας, εξετάζοντας θέματα όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ, η στρατιωτική δύναμη και οι εγγυήσεις ασφαλείας από διεθνείς εταίρους.

Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων επικρίθηκε από πολλούς ως υπερβολικά τιμωρητικό για την Ουκρανία, απαιτώντας την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών της.

Το Reuters αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο περιέχει τα εξής:

Περιορισμός του στρατού της Ουκρανίας σε 800.000 σε καιρό ειρήνης.

Η απόφαση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του μπλοκ, η οποία προς το παρόν δεν υπάρχει.

Το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε επίσης να μην τοποθετεί μόνιμα στρατεύματα υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνη».

Η Ουκρανία θα «αποζημιωνόταν οικονομικά», μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παρέμεναν παγωμένα μέχρι η Μόσχα να αποπληρώσει για τις ζημιές στην Ουκρανία.

Το Κίεβο θα υπόσχονταν να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα.

Οι διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινούσαν από την τρέχουσα πρώτη γραμμή.

Η Ουκρανία θα διεξήγαγε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και θα λάμβανε επίσης εγγυήσεις των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Νέο τετ-α-τετ Τραμπ - Ζελένσκι

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο συμφωνηθεί από τις ομάδες στη Γενεύη σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ελπίζουμε να διευθετήσουμε τις τελικές λεπτομέρειες... για να συντάξουμε μια συμφωνία που να είναι επωφελής για αυτούς [την Ουκρανία]», δήλωσε ο αξιωματούχος για τις συνομιλίες στην ελβετική πόλη, στις οποίες συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Βίτκοφ.

«Τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι».

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας

Οι κύριες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Γενεύη.

Οι σημερινές συζητήσεις, σύμφωνα με το Skynews, πραγματοποιούνται δύο τοποθεσίες, με τις προκαταρκτικές συζητήσεις να γίνονται στο InterContinental πριν από τις επίσημες συζητήσεις στο κτίριο της Αποστολής των ΗΠΑ, και οι δύο στη Γενεύη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ισχυρίζεται ότι οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές και ακόμη και οριστικές σε ορισμένους τομείς».

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον αρχηγό του προεδρικού επιτελείου, Άντρι Γερμάκ, συνομιλεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό στρατού, Νταν Ντρίσκολ και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, συναντήθηκαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί εκπρόσωποι.

Παρόντες από τις ΗΠΑ ήταν: ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ.