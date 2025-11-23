Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης.

Ξεκινούν σήμερα οι διαβουλεύσεις για ειρήνη στην Ουκρανία αν και ανήσυχοι εμφανίζονται Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι σύμμαχοι του Κιέβου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι και τη δημοσιοποίηση- μέσω πλήθους διαρροών στον Τύπο- σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Χθες, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε χθες ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται σήμερα.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία στέλνει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες σήμερα στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Οπως τόνισαν χθες, Σάββατο, σε κοινό ανακοινωθέν τους με το οποίο εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους, «τα προσχέδια των προτάσεων αποτελούν βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία».

«Υπάρχει ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε πολύ μακριά από μία καλή κοινή λύση», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, από το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G20.

Το σχέδιο, βασικός συντάκτης του οποίου υπήρξε ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, θεωρείται ευρέως ως φιλικό προς τις ρωσικές θέσεις.

Εν μέσω εντεινόμενης πίεσης από τον Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι περιμένει απάντηση από το Κίεβο μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, η Ουκρανία ανακοίνωσε την έναρξη «διαβουλεύσεων» με τους Αμερικανούς στην Ελβετία.

Στο μεταξύ, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα στο περιθώριο της συνόδου των κρατών της Ομάδας των 20 (G20) στη Νότια Αφρική, όπως δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στήριξη για την Ουκρανία και τόνισαν ότι η όποια συμφωνία θα πρέπει να εμπλέκει άμεσα το Κίεβο, να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Για τη Γάζα, ο Κάρνεϊ και ο Μερτς επανέλαβαν τη στήριξή τους για το Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και επίσης συμφώνησαν στο πόσο σημαντικό είναι να επιτραπεί η είσοδος μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία σε τομείς όπως τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη καθώς επίσης στον τομέα του αεροδιαστήματος και την άμυνα.