Τα άτομα που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας διαμονής τους δηλώνουν ότι βιώνουν διακρίσεις σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό από τους γηγενείς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την αυτοαντιλαμβανόμενη διάκριση το 2024.

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στην αναζήτηση στέγης, όπου το 12,5% των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ανέφεραν ότι ένιωσαν διακριτική μεταχείριση, έναντι μόλις 4,3% των γηγενών.

Αυξημένα είναι τα ποσοστά και στις επαφές με δημόσιες υπηρεσίες ή διοικητικά γραφεία. Σχεδόν ένας στους δέκα αλλοδαπής καταγωγής κατοίκους της ΕΕ, ποσοστό 9,7%, δήλωσε ότι ένιωσε διακριτική συμπεριφορά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους γηγενείς περιορίζεται στο 4,5%. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στους δημόσιους χώρους, όπως καφέ, καταστήματα και αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου το 7,8% των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ανέφεραν εμπειρίες διάκρισης, σε σύγκριση με 2,8% των γηγενών.

Η μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρείται στις συναλλαγές με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί, το 4,3% των ατόμων που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας διαμονής τους δήλωσε ότι ένιωσε διακριτική μεταχείριση, έναντι 2,3% των γηγενών.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο των διακρίσεων σε δημόσιους χώρους σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Στην Ολλανδία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, με 16,2% των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό να δηλώνουν ότι ένιωσαν διακρίσεις, έναντι 5,0% των γηγενών, διαφορά που φτάνει τις 11,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθούν η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία και η Πορτογαλία, όπου τα ποσοστά των αλλοδαπής καταγωγής κατοίκων είναι σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με εκείνα των γηγενών.

Αντίθετα, ελάχιστες διαφορές παρατηρούνται στην Κροατία και την Εσθονία, όπου τα ποσοστά αυτοαντιλαμβανόμενης διάκρισης μεταξύ των δύο ομάδων είναι σχεδόν ταυτόσημα. Τα στοιχεία προέρχονται από το σύνολο δεδομένων ilc_atsd02 και αποτυπώνουν τις ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στην καθημερινή ζωή των μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.