Η ιστορία που συγκλόνισε ολοκληρώνεται σήμερα.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειρές «Να με λες Μαμά« θα προβληθεί απόψε στον Alpha.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 8

Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Ιωάννας φτάνει στο τέλος της, με τον νόμο να είναι αυτός που θα πει την τελευταία κουβέντα.

Η Ξένια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της, αλλά και με τις αλήθειες της ζωής της που δε γνώριζε. Μαθαίνει, καταλαβαίνει, συγχωρεί και αποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένειά της.

Η Αγγέλα «φεύγει» γαλήνια, έχοντας ακούσει το παιδί της να τη λέει «μαμά», ενώ η Ξένια καταφέρνει να βρεθεί για μία τελευταία αγκαλιά με την Ιωάννα πριν χωρίσουν για πάντα.

Θα καταφέρει άραγε η αγάπη να τις ενώσει ξανά κάποια στιγμή;

{https://www.youtube.com/watch?v=B8xWXBc0hio}