«Να με λες μαμά»- Μη χάσετε απόψε στις 22:30, το συγκλονιστικό προτελευταίο επεισόδιο.

Η ιστορία που συγκίνησε εκατομμύρια τηλεθεατές. Μίλησε με αλήθεια, στη γλώσσα της αγάπης.

Μη χάσετε τα 2 τελευταία συγκλονιστικά επεισόδια. Απόψε και αύριο στις 22:30.

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

«Να με λες μαμά»: Απόψε στις 22:30, το συγκλονιστικό προτελευταίο επεισόδιο

Η Χρύσα φτάνει στο σπίτι της Αγγέλας αποφασισμένη να πάρει πάλι κοντά της την Ιωάννα, που βιώνει ένα ακόμη τεράστιο σοκ απ’ την επίσκεψη της μητέρας της. Η Ελβίρα, έχοντας καταλάβει πως κακώς έκανε επίθεση χθες στην Αγγέλα, της τηλεφωνεί για να βρεθούν και να μιλήσουν.

Οι αλήθειες που θα ανταλλάξουν οι δύο γυναίκες θα τις ενώσουν μια για πάντα πια σαν οικογένεια. Μία ακόμη λιποθυμία όμως της Αγγέλας θα φέρει την Ξένια αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής της και οι σχέσεις της με όλους θα διαλυθούν μέσα σε μια στιγμή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κι ενώ προσπαθεί να συνέλθει απ’ το σοκ, ο Αντώνης τη συναντά και της ζητάει ένα τεράστιο αντάλλαγμα για να μη βγάλει στο site της τις φωτογραφίες της με την Ιωάννα. Όταν εκείνη αρνηθεί, ο Αντώνης είναι έτοιμος να καλέσει την αστυνομία και να την καταδώσει.

Ο Αντώνης (Αινείας Τσαμάτης) απειλεί ξεκάθαρα την Ξένια (Μαρία Κίτσου) ότι αν δεν τον πληρώσει θα την καταγγείλει στην αστυνομία. Χρησιμοποιεί κάθε τρόπο που έχει για να την πείσει να του δώσει τα λεφτά που ζητάει.

Γνωρίζοντας την προσωπική ιστορία της Ξένιας, και την περίοδο που πέρασε στο ίδρυμα πριν την υιοθετήσουν, δεν διστάζει ακόμα και αυτό να χρησιμοποιήσει για να την πιέσει συναισθηματικά, λέγοντάς της ότι εξαιτίας της το παιδί θα καταλήξει στο ορφανοτροφείο.

Η αναμέτρηση μεταξύ τους είναι έντονη, και η Ξένια παίζει ένα παιχνίδι που δεν ξέρει αν μπορεί να κερδίσει. Ποιος άραγε θα λυγίσει πρώτος; Η Ξένια ή ο Αντώνης; Θα μάθει τελικά η αστυνομία ποιος έχει την μικρή Ιωάννα;

{https://www.youtube.com/watch?v=U1PcS-OHtOY}

Η Χρύσα (Δήμητρα Βλαγκοπούλου) έχει εντοπίσει που κρύβεται η Ξένια (Μαρία Κίτσου) με την κόρη της την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά) και έχει πάει για να πάρει πίσω το παιδί της.

Η Ιωάννα έχει καταλάβει τι συμβαίνει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει στην βιολογική της μητέρα ότι δεν είναι η πραγματική της μαμά γιατί δεν την αγαπάει.

Το παιδί που είχε εκείνη έχει πεθάνει δεν υπάρχει πια, και αυτό το παιδί που βλέπει μπροστά της είναι το παιδί της Ξένιας, επειδή αυτή είναι που την φροντίζει και την προσέχει. Η Χρύσα συγκλονίζεται από τα λόγια που ακούει από το στόμα της μικρής, αλλά επιμένει.

Είναι αποφασισμένη να πάρει πίσω την κόρη της με κάθε κόστος.

Η Ξένια παρακολουθεί όλο αυτό που διαδραματίζεται μπροστά της χωρίς να είναι σίγουρη αν πρέπει να επέμβει ακόμα περισσότερο.

Άραγε η Χρύσα θα ακούσει την κραυγή που βγάζει η κόρη της για το πόσο λάθος της έχει φερθεί και θα την αφήσει να ζήσει με μια άλλη γυναίκα ως μάνα ή θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το δικαίωμα της να είναι η μάνα της Ιωάννας;

{https://www.youtube.com/watch?v=QShZfOEyWow}

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=89JdI_pC5C8}