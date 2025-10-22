Η Χλόη, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να σβήσει αυτό που νιώθει για τον πατέρα Νικόλαο.

Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο σφίγγει, όταν η Μάρω πηγαίνει στη χωροφυλακή.

Η Σοφία αρνείται να δεχθεί τα αποτελέσματα εγκυμοσύνης που της δίνει ο Χάρης.

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα:

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκυμοσύνης της Σοφίας φέρνουν σε νέα αντιπαράθεση τον Χάρη και τον Παύλο.

Η Ειρήνη ζητά από τον Κλεάνθη το κεφάλαιο για τη νέα της επιχείρηση, κι εκείνος, προκειμένου να τη βοηθήσει, καταφεύγει πάλι στις παλιές του συνήθειες.

Η Δώρα και ο Αργύρης επιστρέφουν από το Μαύρο Λιθάρι, αφού πρώτα εκείνη γνωστοποιεί στον Θόδωρο και την Πελαγία τις προθέσεις της να πουλήσει το κτήμα. Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία, αλλά και τη Θάλεια, η οποία τής ζητά να φύγει προσωρινά από το σπίτι.

Η Άννα αποκαλύπτει στην Ελένη τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Νικηφόρο, την ίδια στιγμή που η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων κάνει την εμφάνισή της στο γυμνάσιο.

Κι ενώ η Χλόη αποφασίζει να επιστρέψει στη Στέρνα και να διεκδικήσει νομικά το παιδί της, ο κλοιός γύρω από τον Παύλο σφίγγει, καθώς η Μάρω αποφασίζει να καταθέσει εναντίον του.

{https://www.youtube.com/watch?v=BJobFHUtif8}