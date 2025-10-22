Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο σφίγγει, όταν η Μάρω πηγαίνει στη χωροφυλακή.
Η Σοφία αρνείται να δεχθεί τα αποτελέσματα εγκυμοσύνης που της δίνει ο Χάρης.
Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα:
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκυμοσύνης της Σοφίας φέρνουν σε νέα αντιπαράθεση τον Χάρη και τον Παύλο.
Η Ειρήνη ζητά από τον Κλεάνθη το κεφάλαιο για τη νέα της επιχείρηση, κι εκείνος, προκειμένου να τη βοηθήσει, καταφεύγει πάλι στις παλιές του συνήθειες.
Η Δώρα και ο Αργύρης επιστρέφουν από το Μαύρο Λιθάρι, αφού πρώτα εκείνη γνωστοποιεί στον Θόδωρο και την Πελαγία τις προθέσεις της να πουλήσει το κτήμα. Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία, αλλά και τη Θάλεια, η οποία τής ζητά να φύγει προσωρινά από το σπίτι.
Η Άννα αποκαλύπτει στην Ελένη τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Νικηφόρο, την ίδια στιγμή που η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων κάνει την εμφάνισή της στο γυμνάσιο.
Κι ενώ η Χλόη αποφασίζει να επιστρέψει στη Στέρνα και να διεκδικήσει νομικά το παιδί της, ο κλοιός γύρω από τον Παύλο σφίγγει, καθώς η Μάρω αποφασίζει να καταθέσει εναντίον του.
