Η Εβίτα ταπεινώνει την Άννα στο μπάτσελορ πάρτι για τον γάμο της με τον Ορφέα…
Η Ζωή εξομολογείται στη Νικαίτη το μεγάλο της μυστικό.
Είναι η μητέρα των διδύμων. Την ίδια ώρα, τo μπάτσελορ της Άννας μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η Εβίτα δείχνει στους καλεσμένους άγνωστες προσωπικές φωτογραφίες της Άννας.
Η ταπείνωση είναι αφόρητη, το σπίτι των Καλλιγά μετατρέπεται σε αρένα και η Άννα αποφασίζει να αποδράσει με τον Λευτέρη να την βοηθά.
Ο Ορφέας είναι συντετριμμένος με την πράξη της αδερφής του και αυτό τον φέρνει πολύ κοντά στη Φωτεινή.
Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει τους πάντες για ανάκριση. Η απουσία του Λευτέρη κινεί υποψίες, ενώ ο μικρός Γάκης κρατά το κλειδί της αλήθειας καθώς έχει δει τον Λευτέρη και την Άννα μαζί..
Ο Ορφέας και η Φωτεινή έρχονται πολύ κοντά…
{https://www.youtube.com/watch?v=QmnIjpgMUD8}
{https://www.youtube.com/watch?v=3CFcOOarXGQ}
