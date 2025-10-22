Απόψε στις 21:00 από τη συχνότητα του καναλιού του Φαλήρου.

Απόψε, ο Π. Τσίμας φιλοξενεί το πρώτο επεισόδιο της νέας του εκπομπής, εστιάζοντας στον εμβληματικό Διονύση Σαββόπουλο.

Ο καλλιτέχνης που έχει αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα του στη μουσική σκηνή μοιράζεται τις εμπειρίες και τις σκέψεις του, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική του πορεία.

Η εκπομπή θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, μουσικά αποσπάσματα και αναπολήσεις στιγμών που καθόρισαν την ελληνική μουσική.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον Δ. Σαββόπουλο και την επιρροή του στη σύγχρονη κουλτούρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddoomzgfsxfd?integrationId=40599y14juihe6ly}