Ο ρόλος της στο «Να με λες μαμά», η «Βουλίτσα», το σπίτι της και η υποκριτική στη ζωή της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» μίλησε η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη αναφορικά με τη διαδρομή της στο ρόλο της υποκριτικής. Μίλησε για τον ρόλο που την έχει σημαδέψει αλλά και για την συμμετοχή της στην πολύχρονη σειρά του Alpha «Μην αρχίζει τη Μουρμούρα».

Η ηθοποιός πλέον έχει χαραχθεί στις μνήμες όσων την παρακολουθούν ως η «Βουλίτσα», όμως για την ίδια η καριέρα της στιγματίστηκε από τη «γυναίκα της Πάτρας:

«Η «γυναίκα της Πάτρας», ένας μονόλογος που έκανα το 2010 και το ξαναέκανα το 2020 – 10 χρόνια μετά. Ήταν ο πιο σημαντικός ρόλος στην δουλειά μου, κάτι έγινε και κούμπωσαν όλα μαγικά… μού ταίριαξε ο πόνος που είχε», ανέφερε αρχικά και εξήγησε την πλοκή της παράστασης.

Ελένη Κοκκίδου – Η υποκριτικοί και οι ρόλοι της καριέρας της

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός, μίλησε για την πορεία της μέσα από την σειρά «Μην αρχίζει τη Μουρμούρα», λέγοντας πως η «Βούλα» την βοήθησε να είναι πιο ήρεμη στη πραγματική της ζωή: «Τα 11 χρόνια εκεί έμαθα να μην παίρνω τον εαυτό μου τόσο στα σοβαρά, ανακάλυψα μια κωμική φλέβα που δεν ήξερα ότι την είχα. Με έκανε πιο ανάλαφρη γενικώς στη ζωή μου», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν θεωρώ ότι με έχει παγιδέψει αυτός ο ρόλος. Εξ ου και τώρα υποδύομαι μια γυναίκα του λαού στη δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά». Πρόκειται για μια γυναίκα που αναγκάζεται να σκοτώσει τον άντρα της, γιατί κακοποιεί εκείνη και το παιδί τους. Δίνει το παιδί της για υιοθεσία και απαρνείται τη μητρότητα για το καλό του. Είναι μια γυναίκα που θυσιάζεται», ανέφερε για την σειρά «Να με λες μαμά» που η πλοκή έχει συνεπάρει κάθε τηλεθεατή.

Κλείνοντας, η γνωστή ηθοποιός σημείωσε, πως η πορεία της και η υποκριτική για την ίδια είναι κάτι περισσότερο από επάγγελμα: «Είμαι γεννημένη για αυτή τη δουλειά. Από παιδί παρατηρούσα τους ανθρώπους, πώς μιλούν και πώς κινούνται. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αν το άφηνα, θα καθόμουν σπίτι μου».

