Η Σόφη Ζαννίνου στον καναπέ του «Στούντιο 4» μιλά για την σχέση της με τον πατέρα της.

Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» βρέθηκε η Σόφη Ζαννίνου το απόγευμα της Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, όπου και παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ άλλων λοιπόν η γνωστή ηθοποιός – τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε άγνωστες πτυχές της παιδικής της ηλικίας, αλλά και σκηνικά που έζησε μεγαλώνοντας λόγω της αυστηρότητας του πατέρας της.

Όσα αποκάλυψε η Σόφη Ζαννίνου στου «Στούντιο 4»

Η ίδια λοιπόν, αποκάλυψε πως υπήρξε φόβος προς το πρόσωπό του καθώς μεγάλωνε, ενώ με αφορμή αυτή τη συζήτηση μίλησε και για την παράσταση που πρωταγωνιστεί: «Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Με το που έμπαινε στο σπίτι, σταμάταγε και το ρολόι του τοίχου να χτυπάει! Πολύς φόβος. Και σεβασμός και φόβος. Είναι αυτά που θα πούμε στην παράσταση που θα παρουσιάσουμε αυτή τη σεζόν, ήταν το πακέτο της πατριαρχίας. Έχω φάει κι εγώ το πακέτο της πατριαρχίας».

Μιλώντας για τον πατέρα της, έφερε στο νου της και ορισμένες αναμνήσεις από τα πρώτα της βήματα στη μουσική και το θέατρο: «Είχε ανοιχτές αντιλήψεις, στους άλλους. Εμείς είχαμε μια αυστηρότητα στο σπίτι, ένα πρέπει, μια ακρίβεια», δήλωσε σχετικά με τον πατέρα της και συνέχισε δίνοντας ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά της: «Για παράδειγμα, όταν ήμουν 17 χρονών, δούλεψα για πρώτη φορά σαν τραγουδίστρια μαζί με τη Μαρινέλλα και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήμουν ούτε 18 και το θυμάμαι γιατί μου πήραν ειδική άδεια σαν ανήλικη ώστε να μπορώ να δουλέψω το βράδυ. Είχα κάνει ήδη ταινίες σαν πιτσιρίκα και ήταν το όνομα μου στις ταμπέλες».

«Μου έλεγε ο πατέρας μου «τι ώρα έχετε πρόβα;», του απαντούσα στις 19.00 και στο θέατρο έπρεπε πάντα να είμαι δέκα λεπτά νωρίτερα. Στα κέντρα όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Μέχρι που πήγαινα και περίμενα απ’ έξω, γιατί τα γκαρσόνια έρχονταν στις 19.30 και αποφάσισα να πηγαίνω αργότερα. Κάποια στιγμή λοιπόν, που με ρώτησε ξανά και του απάντησα 19.00, ήταν στημένος έξω από το μαγαζί στην Πλάκα και τόλμησα να πάω στις 19.30», δήλωσε αναφορικά με τα όσα έζησε λόγω της αυστηρότητας του πατέρα της.

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί, «δεν έχουν έρθει τα γκαρσόνια ακόμα, μα έρχομαι και περιμένω» του είπα».

«Όταν λέω ότι έχω φάει το πακέτο της πατριαρχίας το εννοώ», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων η Σόφη Ζαννίνου «Έτσι ξέραμε τότε. Μου έλεγε τότε «πρέπει να κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Δεν θα λες ναι και όχι αμέσως». Είχαμε διάφορα. Μέσα στο μυαλό μου υπήρχε το μανιφέστο της πατριαρχίας και αντέδρασα. Κάποια στιγμή στα 19 ερωτεύτηκα και έφυγα από το σπίτι. Δεν μου μίλαγε για πάρα πολλά χρόνια», κατέληξε η Σόφη Ζαννίνου.

