Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου και την επαγγελματική της πορεία μίλησε η ηθοποιός.

Με συγκίνηση μίλησε η Υρώ Μανέ για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου και τη σειρά τα «Εγκλήματα», όπου συμπρωταγωνιστούσαν, το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Αρχικά, η ηθοποιός, μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, την παράσταση που πρωταγωνιστεί αλλά και την επιλογή που κάνει η ίδια στους ρόλους της, σημειώνοντας: «Εμένα μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να χαίρεται και με την κωμωδία και το δράμα. Αν θέλεις οι ρόλοι που επιλέγω τα τελευταία χρόνια και έχω την δυνατότητα να επιλέξω, είναι αυτή που ακροβατούν μεταξύ κωμωδίας και δράματος, γιατί έτσι πιστεύω ότι είναι και η ζωή. Γιατί και στην ζωή δεν γελάμε πάντα από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλά ούτε και είμαστε μέσα στο δράμα». Η Κατερίνα Καινούργιου σε αυτό το σημείο, παρατήρησε πως οι περισσότεροι από τους συντελεστές των «Εγκλημάτων», φαίνεται να είχαν την ίδια νοοτροπία.

Όσα ανέφερε η ηθοποιός για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, το ενδιαφέρων των δύο γυναικών στράφηκε προς την Καίτη Κωνσνταντίνου η οποία πριν από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή, έχοντας δώσει την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο.

Η Υρώ Μανέ, εξήγησε πως οι δυο τους υπήρξαν φίλες, συμφοιτήτριες και συνεργάτες, από νωρίς στην καριέρα τους, ενώ η απώλειά της την συγκινεί και την θλίβει: «Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, ήμασταν από παιδιά, από το ξεκίνημά μας μαζί, από τη σχολή συμπορευθήκαμε μετά στα Εγκλήματα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Πάντα όταν θα είχε η Καίτη μια δουλεία εγώ θα πήγαινα, και θα ερχόταν αυτή στις δικές μου».

«Είναι κάτι πολύ νωπό ακόμα, είναι περίπου τέσσερις μήνες που έγινε, συμπορεύεσαι με αυτό, συνηθίζεις. Την έχω πάντα στην καρδιά μου…», σημείωσε μεταξύ άλλων μιλώντας για την απώλεια της.

Τέλος, η Υρώ Μανέ, απάντησε σε σχετική ερώτηση της παρουσιάστριας, για το αν μπορεί πλέον να παρακολουθήσει τα «Εγκλήματα», όπως πριν: «Μου είναι δύσκολο. Και η «Τούρτα της Μαμάς» που ήταν η τελευταία μας δουλεία μαζί, έκανα κάποιες εμφανίσεις, με ζορίζει και τα «Εγκλήματα» που τα έβλεπα τελείως αποστασιοποιημένα, τώρα δεν μου είναι εύκολο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpl5rz4yg9t?integrationId=40599y14juihe6ly}