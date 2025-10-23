Για τη διαχείριση του άγχους της και τα επαγγελματικά της μίλησε η Μαρία Σολωμού.

Μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η ηθοποιός, Μαρία Σολωμού στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του εαυτού της.

Αρχικά λοιπό, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, με αφορμή την αναμενόμενη πρεμιέρα της παράστασης «Οικογένεια Άνταμς» όπου πρωταγωνιστεί μαζί με το Νίκο Μουτσινά, η ηθοποιός ανέφερε: «Και πριν από 10 χρόνια, αυτή η περούκα φορέθηκε... Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου, ήταν γραφτό αυτό να παίξουμε με τον Νίκο Μουτσινά. Τον Νοέμβρη θα δυσκολευτούμε γιατί η «Μαιρούλα» πάει Θεσσαλονίκη και θα γυρνάει να κάνει Άνταμς».

Όσα ανέφερε η Μαρία Σολωμού για το άγχος

Με αφορμή το βεβαρημένο πρόγραμμά της για τον ερχόμενο μήνα, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε πως δυσκολεύεται να διαχειριστεί το άγχος της, ωστόσο είναι κάτι με τον οποίο «παλεύει» καθημερινά: «Έχω αγχώδη διαταραχή, δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό. Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρία Σολωμού, η δημοσιογράφος, έθεσε το ερώτημα αναφορικά με την επιστροφή της στην τηλεόραση και στην παρουσίαση κάποιας εκπομπής με την ηθοποιό να απαντά:

«Δεν θεωρώ επιστροφή στην τηλεόραση την παρουσίαση, γιατί δεν είναι η δουλειά μου κι εγώ το κάνω για το κέφι μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Είπα πάω να δοκιμάσω που έχω σαν τρέλα, να κάνω μία συζήτηση, όπως θα την έκανα στον καναπέ μου. Δεν είμαι δημοσιογράφος κι ούτε φιλοδοξώ. Ηθοποιός είμαι, δεν καμώνομαι κάτι άλλο. Δεν καμώνομαι κάτι άλλο, ούτε διεκδικώ τίποτα. Το κάνω για χαρά».

