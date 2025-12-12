«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη τη χώρα» είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε στη Βουλή η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του 2026, με τις ομιλίες των γενικών εισηγητών από τις οκτώ κοινοβουλευτικές ομάδες. Την έναρξη των τοποθετήσεων σηματοδότησε η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην πρώτη του παρέμβαση στη Βουλή μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Ο υπουργός έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα και αφιέρωσε το πρώτο μέρος της ομιλίας του στη σημασία της νέας του ευρωπαϊκής θέσης, συνδέοντάς την με τη συνολική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα και στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμη και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η εκλογή του αποτελεί «πρωτίστως νίκη της Πατρίδας». Όπως σημείωσε, η Ελλάδα γνώρισε μεγάλες δυσκολίες, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη, αλλά δεν λύγισε, δείχνοντας αξιοσημείωτη κοινωνική αντοχή και κερδίζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των εταίρων της.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις εικόνες που, όπως είπε, τον συνόδευαν τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες, μιλώντας για τους Έλληνες που αναγκάστηκαν στο παρελθόν να φύγουν από τη χώρα, αλλά και για ανθρώπους που εργάστηκαν και διαπραγματεύτηκαν επί ώρες για να κρατήσουν την Ελλάδα όρθια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμβολή του τα τελευταία 6,5 χρόνια, καθώς και στους προκατόχους και συνεργάτες του στο υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή ξεπέρασε κομματικές γραμμές. Όπως είπε, δέχθηκε συγχαρητήρια και από ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων, με εμφανή τη συναισθηματική φόρτιση.

Αναφερόμενος στις επαφές του με υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ο υπουργός σημείωσε ότι διαπίστωσε πως η αξιοπιστία της Ελλάδας δεν ήταν πλέον ζητούμενο αλλά δεδομένο, αποτέλεσμα σχεδίου, κόπου και συλλογικής προσπάθειας. «Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί», τόνισε.

Κλείνοντας το εισαγωγικό του μέρος, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επισημαίνοντας την ανάγκη συνοχής και κοινής πυξίδας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη οφείλει να διαμορφωθεί ως μια κοινότητα αξιών που προστατεύει τους πολίτες της, με την Ελλάδα να διαθέτει πλέον ισχυρή φωνή, βασισμένη στην εμπειρία και τη σημασία της αξιοπιστίας που κατακτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.