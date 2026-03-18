Αυτό τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αποκλείοντας να μην γνώριζε ο αρμόδιος υπουργός ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει.

«Θεαματική» ήταν η αύξηση των αιγοπροβάτων στην Κρήτη μέσα σε ένα μόλις χρόνο με τα στοιχεία να προκαλούν θυμηδία αλλά και ερωτήματα, πώς δεν έγινε αντιληπτή η απάτη με την οποία καρπώνονταν κάποιοι παράνομα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά το 2018 -2019 αυξήθηκαν πολύ τα ζώα στην Κρήτη. Αυξήθηκαν τόσο πολύ που έγιναν πιο πολλά από τις μύγες… Ολόκληρη η Θεσσαλία έχει 1,5 εκατομμύριο αιγοπρόβατα και η Κρήτη είχε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα. Πως γινόταν η Κρήτη να έχει τόσα ζώα; Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε κάθε υπουργός ότι υπήρχαν τόσα πολλά αιγοπρόβατα», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος, Ευάγγελος Σημανδρακος, συνεχίζοντας την κατάθεση του στη δίκη με κατηγορουμένους τον επίσης πρώην Πρόεδρο, Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Έργων και Τεχνικών ελέγχων, Αθανασία Ρέππα.

Ο κ. Σημανδράκος μίλησε για προσπάθεια υπονόμευσης του έργου του ενώ εξέφρασε την εκτίμηση μάρτυρας πως «ελάχιστοι επιθυμούσαν την αλλαγή» προκειμένου να διεξαχθούν με αυστηρότερη εποπτεία οι έλεγχοι.

«Στόχος εκτιμώ ότι ήταν να πέσουμε έξω στις πληρωμές και να φύγω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας ο οποίος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ανέφερε πως ενδεχομένως αυτή η εξέλιξη να επανέφερε τα πράγματα στην «προηγούμενη κατάσταση». «Μπορεί να ήθελαν απλά ηρεμία…» είπε και επανέλαβε πως υπήρξαν έντονες αντιδράσεις απέναντι στις πρωτοβουλίες του.

Αναφερόμενος στην Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία πρόσωπο «κλειδί» για την αποκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, είπε πως με την έκθεση που εκείνη συνέταξε εντοπίζονταν ευρήματα που παρέπεμπαν σε απάτη «Αν ήμουν εγώ θα τη διαβίβαζα κατευθείαν στη Δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο» κατέθεσε σημειώνοντας ότι δεν κρίθηκε σκόπιμο από την προηγούμενη διοίκηση αλλά, όπως διευκρίνισε δεν γνωρίζει τους λόγους.

Ο κ. Σημανδρακος, υποστήριξε πως πολλά στελέχη του Οργανισμού είχαν ζητήσει να μετακινηθούν από τη θέση τους γεγονός που οδήγησε, όπως κατέθεσε, ακόμη και σε προβλήματα στελέχωσης. «Φτάσαμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα» τόνισε.

Ο μάρτυρας επεσήμανε τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού καθώς ήταν δομημένο με τέτοιο τρόπο που απαιτούσε ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα για τον επικείμενο έλεγχο. Το αποτέλεσμα ήταν να μην είναι αιφνιδιαστικός αφού « μπορούσαν να φέρουν ζώα..» όπως είπε. Έτσι δυσκόλευε ακόμη περισσότερο η κατάσταση ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και «οι υπάλληλοι δήλωναν αδυναμία να πάνε λόγω προσωπικών κολλημάτων