Πολύ βαρύ το κλίμα στο Μαξίμου, ιδίως για τις υποκλοπές- «Γαλάζια» στελέχη μιλούν ήδη για «προσπάθεια πολιτικής ομηρείας του πρωθυπουργού από συμφέροντα».

Στη δίνη των σκανδάλων βρίσκεται ξανά η κυβέρνηση καθώς οι υποκλοπές εξελίσσονται σε «βρόγχο» για το Μαξίμου ενώ αναμένεται και η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι υποκλοπές λαμβάνουν τεράστιες πλέον διαστάσεις, με την κυβέρνηση να ανησυχεί πως όχι απλώς μπορεί να φτάσει στον πρώην γενικό γραμματέα πρωθυπουργό αλλά να φτάσει και προσωπικά στον ίδιο τον πρωθυπουργό, ενώ κάθε μέρα που περνάει εκτίθεται όλο και περισσότερο η ηγεσία της δικαιοσύνης!

Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης θα αποσταλεί σύμφωνα με τις πληροφορίες απευθείας στη Βουλή καθώς για δέκα περίπου βουλευτές ζητείται η άρση της ασυλίας τους για διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος. Αν όχι όλοι τουλάχιστον οι οκτώ φέρεται να ανήκουν στο κυβερνών κόμμα, μεταξύ δε αυτών φέρονται να είναι νυν υπουργός και ανώτατο κομματικό στέλεχος. Φυσικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα άρει αμέσως την ασυλία τους αλλά και μόνο το γεγονός από μόνο του θα αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα εν εξελίξει βρίσκονται οι έρευνες για τα προγράμματα κατάρτισης, τις απευθείας αναθέσεις και πολλές ακόμα ύποπτες ως προς τη διαφάνεια και τη νομιμότητά τους υποθέσεις πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη φθάσει στη Βουλή.

Η κυβέρνηση αμήχανη αναμένεται να κάνει λόγο για «κλίμα σκανδαλολογίας» από την αντιπολίτευση και μεγάλα συμφέροντα αλλά αυτό δεν θα την βγάλει από την δίνη των σκανδάλων. Και ενώ σήμερα με τον πόλεμο στο Ιράν δείχνει να ανακάμπτει σχετικώς στις δημοσκοπήσεις το μέλλον μπορεί να είναι δυσοίωνο.

Στο Μαξίμου υπάρχουν εισηγήσεις για προσφυγή στις πρόωρες κάλπες προκειμένου να προληφθεί το κλίμα των σκανδάλων παρότι όπως έγραψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» δεν υπάρχει θέμα παραγραφής τυχόν ποινικών ευθυνών ευθυνών με βάση την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2018. Το Μαξίμου θα επαναφέρει τα -γνωστά από ανάλογες περιπτώσεις του παρελθόντος- για «προσπάθεια πολιτικής ομηρείας του πρωθυπουργού από συμφέροντα και αντιπολίτευση», αλλά και για «επιχείρηση πολιτικής αστάθειας και εκτροπής». Το τι θα πράξει ο πρωθυπουργός θα το γνωρίζουμε έως το τέλος του καλοκαιριού το αργότερο...