Λιβανός και Αραμπατζή στο στόχαστρο του αιτήματος σύστασης προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημα για προανακριτική επιτροπή βάζει στο στόχαστρο τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώτη υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ποινικής δικογραφίας, προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους για «ηθική αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021».

Η πρόταση αφορά «Σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών"». Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «εξάχθηκαν και διαβιβάστηκαν στη Βουλή αντίγραφα από την ευρύτερη δικογραφία για τους πρώην υπουργό και υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Σ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 86 Σ και τον Ν. 3126/2003, από την εκτίμηση των οποίων προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ελεγχόμενη συμπεριφορά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα παθητικής στάσης ή αμέλειας, αλλά ενεργητικής συμμετοχής, η έκταση και το εύρος της οποίας επιβάλλεται να ελεγχθεί, τόσο προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και για την προστασία της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, η οποία έχει αναντίλεκτα πληγεί από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για εστίες γενικευμένης και συστημικής διαφθοράς στην διακυβέρνηση της χώρας».

